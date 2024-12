La pareja del gendarme argentino secuestrado en Venezuela aseguró que teme por su vida "todos los días"

En este contexto, la Gómez García detalló en una entrevista radial cómo vive el día a día del conflicto, tras haber recibido la acusación oficial por parte del fiscal general de Venezuela: "Por lo menos ya nos pusieron en un terreno en el que no lo teníamos. Seguimos con el pedido de una fe de vida. A nosotros nos dicen que él está bien pero no nos consta, no sabemos si está bien. Son 20 días que no sabemos nada, no lo escuchamos ni lo vimos. Creer en ellos es como seguir en el limbo, creerles en la mentira”