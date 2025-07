Legislatura porteña: retomaron discusión sobre Ingresos Brutos, con presión opositora para ampliar eximición a monotributistas

“Cuando pedimos que se extienda a todas las categorías es porque entendemos que la Ciudad está en condiciones de hacer frente porque recauda mucho más y tiene excedente”, prosiguió Neira, por lo que llamó al oficialismo a que revise la postura de IIBB e incluya a los monotributistas dentro del texto final. “Para nuestro bloque, no hay ninguna discusión al respecto. Los monotributistas tienen que pagar cero”, sentenció.

Krivocapich se refirió al costo fiscal de las propuestas elevadas por la jefa del bloque peronista. “El proyecto de Neira lo tenemos estimado en $78.000 millones”, explicó. El texto original que presentó el oficialismo representaba un costo de $34.000 millones.

claudia neira.jpg Claudia Neira, presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura porteña. Legislatura porteña

Quien tomó la palabra por parte de La Libertad Avanza fue la legisladora Marina Kienast. “Más allá de categorías más o categorías menos, estamos discutiendo baja de impuestos, algo que nosotros festejamos”, recalcó en sintonía con el discurso que dio la jefa del bloque libertario, Pilar Ramírez, el jueves pasado en la sesión.

Si bien destacó el dictamen, marcó las observaciones y planteó los cambios que impulsan: “La propuesta de LLA es ampliar el beneficio del 100% a la categoría C”, es decir, un escalón más al estimado en el proyecto original del Ejecutivo. También piden extender el descuento del 75% desde la D a la H y bajar la alícuota en el cálculo del régimen de 3% al 2% en las categorías I, J y K.

Actualmente, están exentos aquellos que ejercen “profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas”, de carreras con duraciones no menores a los cuatro años y que no se encuentren organizados en forma de empresa. La propuesta original del oficialismo, que no llegó a tratarse el jueves pasado, propone la eliminación del pago de IIBB para trabajadores no profesionales.

La iniciativa, que ahora volvió a comisión, tenía por objetivo beneficiar a trabajadores plomeros, electricistas, administración de consorcios, gasistas, fotógrafos o peluqueros, entre otros oficios. “Se trata de un total aproximado de 150 mil contribuyentes”, explicó en su momento el jefe de bloque PRO, Darío Nieto.

comision de presupuesto legislatura.jpg El debate en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria en la Legislatura porteña.

En el dictamen, el bloque PRO también impulsaba cambios en el Impuesto a Sellos para exceptuar del pago a los contratos comerciales, turísticos, leasing de vehículo y fideicomisos. Sin embargo, también se vio frenado por la oposición y volverá a ser rediscutido en comisión.

El encuentro de este martes representó un primer paso en el trabajo legislativo mediante el cual el oficialismo aspira a lograr los acuerdos necesarios para que, en el corto plazo, la medida sea aprobada en el recinto, donde actualmente enfrenta un panorama adverso, luego de la derrota electoral de mayo y la ruptura del bloque amarillo.

Pese a todo, el macrismo pudo anotarse la semana pasada un triunfo al sancionar los cambios a la ley Tarifaria que elimina los costos de 71 trámites administrativos. Entre las áreas beneficiadas, se encuentran la Rúbrica de Libros, Permisos, Habilitaciones, Seguridad, Protección Ambiental, Registro Civil y la otorgación de licencias de conducir. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la aprobación: “Desde la Ciudad buscamos reducir y aliviar la carga monetaria a quienes invierten y generan nuevos puestos de trabajo". Ahora, el macrismo intentará hacer lo propio con los cambios en IIBB.