Legislatura: test para Jorge Macri en la primera sesión después de las elecciones porteñas

El temario abarcaría diversos puntos relacionados a cuestiones impositivas. Uno de ellos propone cambios al Código Fiscal para exceptuar 100% del pago de Ingresos Brutos a trabajadores no profesionales y eliminar el pago de Impuesto de Sellos a ciertos contratos comerciales. Además, empujan la supresión del costo de 71 trámites. Se espera que la oposición intente aprobar una serie de pedidos de informes sobre la línea F de subte y el Boleto Universitario, entre otros.

El bloque PRO se enfrenta a un panorama desafiante en el Palacio de la calle Perú. Lejos de la mayoría de otros tiempos, se ve obligado a generar acuerdos con el resto de los bloques, donde habitan opositores dialoguistas, como la UCR o Confianza Pública, hasta sectores más duros como Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA). La elección de mayo blindó a libertarios y peronistas y, como contrapartida, acotó los márgenes de maniobra de Macri, que ahora deberá apostar a la estrategia fina para que no perder el control de la agenda.

Los tiempos corren y en Uspallata lo saben. Hasta ahora, el funcionamiento del recinto durante la primera mitad de año estuvo signado por la campaña local que dificultó el tratamiento de proyectos por fuera de las comisiones. La segunda parte del 2025 podría correr la misma suerte, cuando a partir de agosto entre en escena la batalla nacional. Mientras tanto, el Ejecutivo busca tender puentes para acelerar discusiones antes del recambio de diciembre.

Ocurre que, a raíz de la derrota de mayo, la nueva configuración de la Legislatura tendrá al bloque amarillo con 10 legisladores, lejos del número mágico para aprobar proyectos y para evitar eventuales interpelaciones a funcionarios. El peronismo, pese a no haber obtenido la victoria, se reafirmará como la primera minoría y pasará a tener 20 legisladores, con los que intentará motorizar iniciativas propias y, al mismo tiempo, obligar al PRO a sentarse a dialogar. Por el lado de LLA, con sus 13 curules presionará para profundizar la agenda de recortes.

Con ese escenario en el horizonte, en el macrismo descuentan que tendrán dificultades para hacer pasar proyectos sin la venia de la oposición más dura, ya que entre LLA y UP reunirán 33 bancas, más de la mitad del hemiciclo. Así las cosas, son conscientes de que deberán aprovechar al máximo el tiempo que queda. Muestra de ello será la sesión de este jueves, a la que concurrirán sin la certeza de que se aprueben las iniciativas, pero con la necesidad de negociar hasta último minuto.

ingresos brutos.jpg

Cambios en Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y costo cero para trámites

Uno de los dictámenes que se llevarían al recinto este jueves busca cumplir con una promesa que el jefe de Gobierno hizo a principio de año: la eliminación del pago de IIBB para trabajadores no profesionales. Actualmente, están exentos aquellos que ejercen “profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas”, de carreras con duraciones no menores a los cuatro años y que no se encuentren organizados en forma de empresa. Para el oficialismo, la norma actual es “injusta” y la modificación apunta a “remediar” esa situación.

La iniciativa alcanzaría a trabajadores plomeros, electricistas, administración de consorcios, gasistas, fotógrafos o peluqueros, entre otros oficios. “Se trata de un total aproximado de 150 mil contribuyentes”, explicó el jefe de bloque PRO, Darío Nieto.

En el mismo proyecto que propone modificar el Código, el oficialismo también impulsó cambios en el Impuesto a Sellos. En caso de aprobarse, exceptuaría del pago a los contratos comerciales, turísticos, leasing de vehículo y fideicomisos. El dictamen, que incluyó a ambas iniciativas, contó con apoyos de LLA, la Coalición Cívica, Confianza Pública, la UCR y legisladores orbitales como Ramiro Marra, Pablo Donati y Eugenio Casielles.

Durante el debate en comisión, el bloque del peronismo se pronunció en contra de las modificaciones, por no ser lo suficientemente abarcativas de las necesidades de otros trabajadores que podían ser incluidos pero que, finalmente, quedaron afuera. La titular de la bancada, Claudia Neira, mencionó a no profesionales independientes de clase media, a cuentapropistas y a los sectores informales.

Entre las iniciativas que cuentan con dictamen y que podría ser tratada también aparece la modificación de la Ley 6.806 (conocida como ley Tarifaria) que propone eliminar el costo de 71 trámites. También juntó 16 firmas a favor, encabezadas por el macrismo y los libertario, y siete en contra de UP.

Pese a que ambos dictámenes cuentan con apoyo variopinto, es una incógnita saber si se cristalizará también en la votación final. En ese contexto, el jefe de Gobierno pondrá a prueba este jueves la capacidad negociadora del PRO para defender la gobernabilidad en tiempos adversos, un escenario poco habitual para el macrismo.