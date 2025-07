Semana negra para Javier Milei en el Congreso: las ocho derrotas que podría sufrir

Panorama negro en el Senado

En el Senado el panorama es aún más acuciante para Javier Milei. Es que la oposición pidió una sesión para el jueves a las 14. Para poner en marcha un debate, los legisladores deberán contar con al menos 37 presentes en el recinto. Los números parecerían estar más que sobrados.

Fuentes de diferentes bloques dan por descontado que reunirán no solo el quorum. Sino también los dos tercios para, una vez puesto en marcha el debate, avanzar con la sanción definitiva –“sobre tablas” porque por cuestiones reglamentarias no les aceptaron los dictámenes firmados la semana pasada– de tres proyectos que Milei prometió vetar.

Ellos son los dos proyectos previsionales ya aprobados en Diputados (prórroga de la moratoria y reajuste de los haberes), junto con la Emergencia en Discapacidad, que también cuenta con la media sanción de la Cámara baja. La clave para reunir los 48 senadores está en otros dos proyectos que los bloques de la oposición colarán en el debate.

Se trata de las iniciativas impulsadas por los 24 gobernadores que apuntan a que haya un mayor reparto a las provincias de los ATN, además del texto que plantea que se coparticipe una parte de lo recaudado con el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Ambos textos llevan la firma de todos los bloques que cuentan con algún gobernador de su signo político, el PRO y la UCR incluidos.

“Van sobre tablas, se vota y salen los dos proyectos de los gobernadores por paliza”, dijeron desde el entorno de uno de los gobernadores que supo tener muy buen trato con el Ejecutivo.

En este sentido, esa misma línea reconoció que la jugada no recibe el mismo acompañamiento por parte de todos los mandatarios provinciales. No la ven con buenos ojos, sobre todo, aquellos que quieren salir a emitir al mercado. “Pero el Gobierno no quiere negociar nada y no se deja ayudar”, recalcaron.

La estrategia de los gobernadores se produce en paralelo al acto por el 9 de julio que tenía previsto encabezar Milei en Tucumán. Esto es a exactamente un año de lo que fue la firma del “Pacto de Mayo”. En aquella instancia, el jefe de Estado logró la foto con 18 de los 24 mandatarios provinciales. Este año, con mucha suerte, el Presidente (que suspendió el viaje por cuestiones climáticas) habría sumado cuatro gobernadores para la foto, entre ellos, Osvaldo Jaldo, el peronista anfitrión.

pacto1.jpg A un año de la foto con 18 gobernadores, Milei atraviesa su peor momento con los mandatarios.

Sobre la ausencia de los mandatarios, en el entorno de los gobernadores también señalaron al oficialismo. “Otra impericia”, sintetizaron. Y relataron que la invitación les llegó, por mail, durante el fin de semana, cuando el grueso de los jefes provinciales ya tenía la jornada del día patrio comprometida. Y, para colmo, “No hubo ningún llamado político para acompañar al Presidente”.

La octava derrota que podría anotarse el oficialismo es la insistencia en la Emergencia en Bahía Blanca, por el temporal de marzo, que el Presidente vetó el mes pasado. Para sostener la ley en pie, los senadores deberán sumar dos tercios de los votos que, se da por descontado, están. Es que cuando el texto se aprobó, esta salió por unanimidad en la Cámara alta. De hecho, los seis senadores de La Libertad Avanza la habían votado.

Las ocho derrotas al hilo que sufriría el gobierno de Javier Milei en el Congreso se superponen con la finalización (este mismo martes) de las facultades delegadas que el Poder Legislativo le votó un año atrás en la Ley Bases. Es decir, justo en el momento que Milei más necesitará del Congreso para llevar adelante las transformaciones que durante los últimos 12 meses estaban bajo el puño del ministro Federico Sturzenegger, sin tener que contar con el aval del Poder Legislativo.

Para colmo, los “87 héroes” con los que Milei supo contar en Diputados, y que fueron decisivos para blindar los dos vetos presidenciales del 2024 parecen ser cosa del pasado. Al malestar de los gobernadores, se le suma el de más de un sector que se vio perjudicado por el armado electoral que lidera la hermana del mandatario, Karina Milei.

Entre ellos, algunos referentes del PRO, alguna que otra fuerza provincial e, incluso, habrá que seguir de cerca el comportamiento de los “radicales con peluca”, cuyo acompañamiento no fue bien pago por la secretaria General de la Presidencia al momento de armar algunas de las listas provinciales.