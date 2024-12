Manuel Adorni: "Siempre pusimos en valor el apoyo del PRO"

Adorni PRO.mp4 Adorni respondió a los dichos de Macri sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Vocería Presidencial

"Siempre lo reconocimos, lo pusimos en valor eso. Entonces no veo que haya incompatibilidad entre lo que dijo el expresidente con lo que nosotros pensamos" continuó el funcionario durante su conferencia de prensa.

A pesar de las coincidencias en ciertos puntos de los roles, Adorni marcó el terreno y aseguró que la frase de Macri es "hacer un análisis sobre algo que no pasó". Además, aseguró que si parte de la oposición acompañó a La Libertad Avanza para evitar "tierra arrasada", entonces "hicieron lo correcto".

La diferenciación con el expresidente no quedó ahí ya que el vocero presidencial ahondó: "Ni coincidimos ni dejamos de coincidir. Nosotros no evaluamos escenarios que no se hayan dado. Me parece que es quitar un poco de merito a todo lo que venimos haciendo con muchísimo esfuerzo desde el 10 de diciembre en términos del orden macroeconómico, de equilibrio fiscal, de auditorías, de reordenamiento del Estado".

javier milei y mauricio macri.jpg Macri y Milei tensan relaciones de cara al armado de las listas para las elecciones legislativas de 2025. Noticias Argentinas

"Tampoco podrían haber tomado otro camino, porque si el otro camino ellos evaluaban que Argentina sea tierra arrasada, tomaron el camino correcto. Bien por ellos", concluyó.

Las declaraciones de Mauricio Macri en la cumbre del PRO

Durante una reunión en el Hotel Abasto, llevada a cabo el pasado viernes, el expresidente tomó la palabra y dio una serie de definiciones de cara al futuro. Uno de los puntos más álgidos del evento fue cuando el líder del PRO opinó sobre la relación con la administración libertaria.

En este sentido, Macri aseguró que "En la historia no hay un partido opositor que haya hecho tanto por un oficialismo como el PRO este año" a pesar del "destrato permanente del Gobierno". Luego, el líder del PRO puso en tela de juicio la capacidad de gobernabilidad del oficialismo y disparó: "Si no hubiésemos acompañado los vetos estaríamos en una crisis terminal".

cumbre pro.jpeg El PRO llevó a cabo su último evento en 2025 donde Macri arengó a los propios a lanzar un "PRO 3.0".

Tras esto, Macri explicó que "el gran desafío que tiene la política es recuperar la confianza" y sostuvo que "en ningún país la confianza depende de una persona, depende de las instituciones".

Durante cumbre, Macri revindicó el papel del partido amarillo y afirmó: "Donde gobernamos la gente reconoce que se vive mejor". En este sentido, el expresidente arengó a los propios para lanzar un "PRO 3.0, más federal y más integrado al mundo".

"En 2025 nos van a encontrar proponiendo cambios", adelantó Macri de cara a los comicios de medio término de 2025 y defendió el papel de su partido: "El PRO está, yo estoy comprometido y vamos a hacer una buena propuesta electoral".