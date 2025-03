Manuel Adorni reivindicó el accionar policial en la marcha de jubilados y expresó: "La herida de Pablo Grillo es una desgracia"

En ese sentido, agregó que "son desgracias de una república, que sangra a veces y la hieren este tipo de personajes que no entienden la democracia como la forma de llegar al poder y representar a la gente . La entienden en forma de piedra", lanzó.

Adorni reiteró sus críticas contra quienes participaron de la marcha de la semana pasada y remarcó que "el derecho a la protesta está garantizado, lo que no está garantizado es el derecho a la violencia. No sé qué lectura hacen de la realidad, sinceramente". "Están fuera de foco, están viendo la realidad con un prisma que se las distorsiona. Si lo que vieron el otro día fue una protesta sin violencia, sin barrabrava están viendo otra película", sumó en la misma línea.

A su vez, sostuvo que este tipo de reclamos "te nutren" y que son "absolutamente legítimos", aunque enfatizó que las protestas tienen que ser "sin violencia, sin tirapierdras, sin quemacoches y sin quemacontainers".

De esta manera, y de cara a la manifestación de mañana, remarcó: "Se mantiene la postura de siempre: el que las hace las paga, la calle debe estar en orden, las protestas deben ser dentro de la ley y no vamos a permitir la violencia. La gente quiere vivir en paz".

El vocero le recomendó a la "gente que va a ir a reclamar por lo que considera justo" que "cuando vean violencia aléjense porque las fuerzas de seguridad van a actuar y van a hacer respetar la ley".

"Esperamos que empiecen a entender cómo funciona la democracia, el respeto que hay que tener por la ley y que cuando la ley se incumple las fuerzas de seguridad actúan y eso debe ser acompañado por la Justicia", advirtió.

DNU de deuda con el FMI: Adorni defendió el decreto del Gobierno

Por otro lado, se refirió al debate que se llevará a cabo dentro del Congreso, donde se votará el DNU de de Javier Milei que habilita un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Luego de una sesión tensa la semana pasada, con gritos y amenazas dentro del propio oficialismo dentro del recinto, Adorni consideró que la jornada de este miércoles se llevará a cabo con normalidad y no ve "cuál puede ser el problema".

"Todos los acuerdos anteriores en la historia de la Argentina pasaron de una u otra manera por el Congreso", dijo respecto al decreto que se discutirá mañana. Si bien se tratará en Diputados, el DNU ya está en vigencia y lo seguirá estando a menos de que sea rechazado por ambas Cámaras del Congreso.

El funcionario defendió la decisión del Gobierno de recurrir al FMI y destacó que "es la primera vez que un acuerdo con el Fondo no es una rueda de auxilio. Ellos siempre lo usaron para durar", dijo apuntando contra la oposición.

También habló de las elecciones legislativas de este año y no descartó su candidatura. “Somos todos candidatos hasta el cierre de listas. Después ya no depende de mí”, sostuvo en una entrevista en América. “Donde el Presidente me necesite, voy a estar”, aseguró.