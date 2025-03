El partido Obrero le mandó una carta documento a Manuel Adorni: cuál fue la respuesta del vocero

"Tu gobierno dice que una movilización es igual a un golpe de Estado y vos, como responsable de la comunicación oficial, provocás y equiparás a la izquierda con barra bravas y criminales por eso difundís volantes apócrifos con nuestra firma. Vas a tener que rectificarte y en caso de no hacerlo iniciaremos una demanda penal", indicó también en la red social el dirigente de izquierda, Gabriel Solano , al hacer pública la carta documento.

