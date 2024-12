Patricia Bullrich volvió a tensionar con Mauricio Macri: "Ahora no me frena nadie"

En medio de la interna del PRO , la ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a marcar sus diferencias políticas con el presidente del partido, Mauricio Macri, al señalar: "Ahora no me frena nadie".

En el evento "Celebrando un año del comienzo del cambio" de Apertura Republicana , Bullrich habló acerca de la libertad que le da Javier Milei al momento de tomar decisiones de gestión. " Yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaban", manifestó.

En ese sentido, quien fuera también titular de Seguridad en la gestión macrista lanzó un palo para el expresidente: "Poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga ‘no pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquitos más lejos’. Todo no, no, no... ¡No las pelotas!".