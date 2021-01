Trotta, sobre la vuelta a clases: "El único conflicto es en la Ciudad"

"En otras jurisdicciones lo que existe es la voluntad en cabeza del gobierno de convocar al diálogo", sostuvo Trotta en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.

En ese marco, el Ministro consideró "fundamental" que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "convoque a los maestros y las maestras para superar el problema".

"Creo que el involucramiento de Larreta podría permitir generar marcos de consenso para una vuelta a las clases presenciales", remarcó Trotta.

El funcionario sostuvo que "una vez que se agota cada instancia de diálogo" cada jurisdicción "tiene que tomar las decisiones que considere correctas". "A tres semanas del inicio del ciclo lectivo no podemos estar frente a un conflicto tan latente, me parece que esto habla de la falta de voluntad, no de ahora, del Gobierno de la Ciudad de poder establecer canas de acuerdo", cuestionó.

Respecto a cómo será el regreso a las clases, Trotta aseguró que "todas las provincias han planteado la necesidad de un modelo con alternancia" entre la presencialidad y la virtualidad.

La semana pasada, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, anunció el inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires para el 17 de febrero próximo, y que será en principio los cinco días de la semana y mínimo 4 horas por día.

De acuerdo al esquema anunciado, el 17 de febrero iniciarán cuatro grupos de estudiantes: los chicos de los jardines maternales, el nivel inicial, primer ciclo de primaria (primer, segundo y tercer grado) y primer ciclo de secundaria (primer y segundo año).

Luego, el 22 de febrero se sumará el resto de los alumnos de la primaria y una semana después, el 1 de marzo, será el turno de todo el nivel secundario.