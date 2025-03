Martín Menem: "Se trabaja en una alianza con el PRO a nivel nacional"

" Ha sido mi mayor anhelo durante todo este tiempo ", afirmó Menem en referencia a las negociaciones que se llevan adelante entre la LLA y el PRO, dos fuerzas políticas que han tenido una alianza muy estrecha desde diciembre de 2023. Si bien no se logró un acuerdo en la Ciudad, Menem afirmó que se está muy cerca de lograr en la provincia de Buenos Aires.

"El interior no es lo mismo que la provincia Buenos Aires y tampoco lo mismo que CABA. Son representaciones distintas, poder territorial distinto y eso hace que no se pueda tener una una línea este o una resolución similar en todos los distritos", explicó Menem en una entrevista en Radio Rivadavia.

Menem, confiado en la fortaleza del Gobierno, pronosticó que Unión por la Patria bajará el número de legisladores este año y que en 2027 perderán las gobernaciones que quedan en su poder.

La pelea con Marcela Pagano

Una de los asuntos que llamó la atención, fue la pelea a cielo abierto entre Martín Menem y la diputada libertaria Marcela Pagano por supuestos audios del titular de Diputados. Él lo niega y le quita valor. "No es relevante, no le importa a la gente", afirmó. Pero el tema siguió.

Todo se hizo publicó en la previa a la puesta en marcha de la sesión por el DNU del FMI, cuando se conocieron una serie de audios en los que Menem les habría dicho a los diputados de su bloque: "Los quiero a los gritos, puteándome, nada de algo pacífico".

Según pudo chequear Ámbito, los audios son reales. Habrían sido enviados por el riojano esa mañana al grupo de WhatsApp “Difusión Bloque”, del que participan todos los diputados, salvo Pagano, “porque ella no quiere”. La intención del riojano no habría sido otra que tener un as bajo la manga ante la eventual necesidad de que los libertarios requieran “ganar tiempo”.

Pero además, siempre de acuerdo a esos audios, Menem habría dicho: “El tema de Pagano, van a tratar de ratificar las autoridades. Estamos en contra, avisarle a todos los demás bloques. La Coalición (Cívica) no se va a prender en esta, ya me dijo. Democracia para Siempre, hay que trabajar”.

La experiodista recogió el guante. Apenas arrancó la sesión, pidió la palabra. “Quisiera saber qué dice su audio, que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Si usted me pudiera dar explicaciones a mí y a todo el pleno sería muy interesante, porque hacen alusión a la comisión de Juicio Político y usted tiene facultades delegadas por este pleno, que también precisa explicaciones”.