Senado: el oficialismo pidió tratar el proyecto de Ficha Limpia en extraordinarias

El jueves pasado la sesión en Diputados para tratar el proyecto de Ficha Limpia no tuvo quórum, lo que generó cruces y suspicacias entre el oficialismo y varios bloques de la oposición dialoguista. Es por eso que este domingo, el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala pidió tratar la iniciativa en las sesiones extraordinarias que convocará La Libertad Avanza.

En declaraciones radiales, Abdala insistió en la importancia de aprobar Ficha Limpia. "La necesitamos, la queremos, pero bueno, no teníamos los votos ni con todos los diputados del PRO y ni con los diputados de la Libertad Avanza", sostuvo.

En la misma línea, el senador aclaró: "Es un tema que lo va a resolver el Poder Ejecutivo y si tenemos todo el consenso y los votos, sería importante poder tratarla en extraordinarias", marcando la cancha sobre las prioridades del Gobierno, tras los cruces con la oposición por no concretar la aprobación del proyecto en Diputados.

Asimismo, planteó la necesidad de "poder tratarlo en cuanto antes", sobre todo si el Gobierno solicita sesiones para diciembre, pese a que, hasta el momento, no hay intenciones de incluir el proyecto al temario.

Gobierno confirmó que promoverá un nuevo proyecto de ley de Ficha Limpia

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno impulsará un nuevo proyecto de Ficha Limpia tras la caída en la víspera de la iniciativa que promovía el PRO. "Efectivamente la diputada (Silvia) Lospennato le escribió a (Javier) Milei refiriéndose a lo triste que se sentía con que el proyecto no haya avanzado y el Presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia", aseguró el funcionario en su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada.

"Quien va a estar a cargo de asesorar al Presidente para terminar de pulir el nuevo proyecto va a ser el doctor Alejandro Fargosi", detalló Adorni. El letrado es fue designado Consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014 y hoy pertenece al espacio de Juntos por el Cambio.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada el viernes pasado, Adorni dijo que el Gobierno "no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado" y aseguró que “en algún momento el proyecto Ficha Limpia va a ser una realidad”, pero advirtió que “tiene que tener los reparos suficientes para que los malos no dejen afuera a los buenos inventando denuncias y haciendo que éstos no puedan participar”.