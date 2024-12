Javier Milei volvió a criticar a Victoria Villarruel, insultó a Axel Kicillof y aseguró que Argentina está "en deflación"

milei en neura.jpg

A continuación, el economista libertario continuó con su cuestionamiento a la conocida Teoría General de Keynes. Si bien la calificó como “un libro brillante desde cómo destruye el análisis previo”, no dudó en asegurar que “es una obra del mal puesta al servicio de políticos chorros, mesíanicos y corruptos”. “Le hizo muchísimo daño al mundo”, remarcó en diálogo con el canal de streaming Neura.

Siguiendo esa línea, puso otro ejemplo con la política local. “El kirchnerismo hacía populismo con los precios de la energía. Y pagaba el déficit fiscal con emisión monetaria. Entonces, la energía era barata. Cuando ibas a comprar un aire acondicionado, ¿comprabas uno de 1500 frigorías? ‘Dale, cagón. Compra uno de 4500 frigorías’, pensabas. Ahora vos generaste déficit fiscal, lo financiaste con emisión monetaria y después vino el quilombo en precios”, dijo.

Y recordó al extitular del BCRA durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga. “Me acuerdo también cuando dijo durante el gobierno de Mauricio Macri que ‘el consumo anterior era ficticio’. No, no era ficticio. Andá a explicarle al tipo que consumió que era mentira. No, lo que estaban haciendo era comerse el capital. Le afanaban a un tipo para que el otro se vaya de joda. Y mientras el otro estaba de joda en Europa, te ejecutaban a vos. Eso es la justicia social y la redistribución del ingreso. Y encima después te dicen ‘con Cristina estábamos mejor’. Sí. Te comiste el capital. Por eso desde 2011 no crecemos más”, completó.

Javier Milei aseguró que Argentina está en deflación

Eso, según afirmó, fue el catalizador de su llegada al Gobierno: la aplicación de keynesianismo. Y la salida de ese modelo es con ajuste. “Decían que si hacía un ajuste de 15 puntos del PBI iba a hundir a la economía en la rescisión más grande en la historia. Sin embargo, tocamos piso marzo y después salimos como pedo de buzo”, continuó.

Allí se refirió a la reacción de los economistas sobre sus proyecciones cuando adelantó que la actividad iba a recuperarse tras el ajuste. “Se me cagaron de la risa. Cuando hablé del rebote en V también se me cagaron de la risa. Me decían que esto era una L, la pipita de Nike decía un pelotudo. Sucede que hoy es una tilde. Dale”, siguió.

A propósito del tamaño del recorte estatal y de la base monetaria, Milei dijo: “Si vos te fijas, nosotros hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la humanidad. En el primer mes de gobierno hicimos un ajuste en el tesoro, recompusimos jubilaciones y dimos contención social. El problema es el Estado, no la solución. Hicimos reformas estructurales promercado y ganamos 70 puestos en libertades económicas”.

Y se refirió a su modelo para frenar la exponencial suba de precios. “Para parar la inflación qué dije: necesito parar la emisión monetaria. ¿Qué hice? Corté con la emisión monetaria. De tener 54% mensual mayorista, el último dato es 1,4%. Si el resto es inducido por el crawling peg más inflación internacional, estamos en 1% negativo. Estamos en deflación mayorista”, aseguró.



Milei volvió a cuestionar a Victoria Villarruel

En otro pasaje de la entrevista se refirió a la política, a los que les dijo que “tienen que laburar”, y cuestionó el aumento de los senadores. “Levantan la manito, se suben la dieta y se inventan el aguinaldo. Dos veces lo hicieron. Y después tenemos un impostor (Francisco Paoltroni) que hablaba de principios y lo tuvimos que echar”, repudió.

Ante la consulta sobre si la vicepresidenta Victoria Villarruel podría retrotraer los aumentos de la Cámara alta, Milei volvió a mostrar sus diferencias con su compañera de fórmula. “Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace…les recortó un montón de privilegios. Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”, comparó.

Luego, al retomar la discusión sobre el keynesianismo, el socialismo y el libre mercado, aprovechó para disparar contra Nicolás Maduro, al que calificó como una “etapa posterior” del kirchnersimo. “Maduro es la etapa posterior a lo que te lleva el kirchnerismo. Toda la etapa de Chávez es lo mismo que el kirchnerismo y la última parte iba camino a la radicalización en el control. Mira lo que cuesta sacarlo a Maduro: perdió las elecciones y sin embargo no reconoce los resultados”, concluyó.

Las definiciones de Javier Milei sobre la pobreza y el rol del Estado

Milei también habló sobre la pobreza y la situación social de los más vulnerables. "Nosotros achicamos el gasto público 15 puntos del PBI ¿Sabés cuál fue la herramienta más fuerte para bajar la pobreza?", le preguntó a Fantino y respondió: "Bajar la inflación. Ahí están 15 puntos del PBI". "Dejamos de estafar a la gente con el impuesto inflacionario. El más beneficiado es el que menos tiene. Por eso bajó lo que bajó", agregó.

También se refirió al gasto público destinado a cubrir deficiencias económicas en sectores vulnerables. "Básicamente los gerentes de la pobreza se afanaban (el gasto). ¿Qué hicimos? Los echamos a patadas.

Y explicó por qué, pese a su rechazo al Estado, aún lleva adelante políticas públicas asistencialistas a los más pobres. "Tenes que dar asistencia porque esa gente es víctima de los políticos delincuentes. Mientras todavía tengas Estado y haya gente con estos problemas, los vas a seguir asistiendo. Muchos de los pobres son víctimas del kirchnerismo. Estás reparando el daño que hizo la política. Lo haces creando más mercado. ¿Es mejor tener un plan o tener laburo? Tener laburo. Dimos laburo, bajamos la inflación y asistencia social", reafirmó.

Luego habló sobre la utopía anarcocapitalista y el fin del Estado: "Filosóficamente soy anarcocapitalista. En la vida real soy minarquista. Me encontré con un Estado elefantiásico y lo estoy achicando. Lo llevé a niveles de 2007 ya". Y, ante la consulta de si es posible trasladar el modelo a nivel global, dijo: "Con tres personas, seis perros y tres escarbadientes le ganamos al sistema. Karina Milei, Santiago Caputo, Conan, Murray, Milton, Robert, Lukas y Aaron, más Javier Milei y tres escarbadientes, le ganaron al sistema".

En esa línea, también insistió en que promoverá nuevos tratados de libre comercio del Mercosur y también un acuerdo comercial entre Argentina y EEUU. Allí el entrevistador le planteó reparos sobre la postura proteccionista de Donald Trump, pero Milei retrucó: "Es mentira eso. Donald Trump no es proteccionista. Utiliza la política comercial como mecanismo de negociación política". Y adelantó que desde el equipo económico del futuro presidente ya dieron el ok: "Lo confirmó la vocería de Trump".



Sobre el final de la entrevista, le obsequiaron al presidente la espada de los Thundercats, conocida como la espada de Leono o "Espada del Augurio". El mandatario, feliz por el obsequio, agradeció: "Esta se la lleva Sturzenegger para que corte la fase dos de la motosierra". Y concluyó con un mensaje a los argentinos: "Ya lo dijo el General San Martín. Seamos libres que lo demás no importa nada. Si somos libres, como planeamos, vamos a ser el país más rico del mundo".