Senador libertario recrudece la interna y apunta a Javier Milei: "Encubre a la peor casta"

No es calmo el cierre de año de La Libertad Avanza . Inmerso en la tensión entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel , los alineados con uno u otro dirigente sientan postura en declaraciones cada vez más extremas. Esta Nochebuena, una nueva crítica fue del senador nacional Francisco Paoltroni, que apuntó directamente contra el Presidente.

La respuesta del senador llegaron vía X, y aludieron a sus intereses políticos en la provincia de Formosa: "¿ Qué calificativo le cabe a usted, Presidente , que en todo este año no se atrevió ni siquiera a nombrarlo al comunista de Gildo Insfrán?". Ante una respuesta de un usuario, Paoltroni agregó: "Pago de IVA 5 sueldos. Yo vendí dos campos para hacer campaña, ¿qué vendió Milei?".

“En más de una oportunidad cuestioné el rumbo del Gobierno, incluso confesé que vendí dos campos de mi propiedad para formar parte de la campaña libertaria. ¿Ahora me piden que haga silencio? ¿Acaso era un engaño más al pueblo argentino? Si es así, yo soy un engañado más y solo muestro mi indignación ”, manifestó en un mensaje que hizo circular por las redes en donde criticó al mandatario porque " dijo que veníamos a hacer una Argentina distinta y está encubriendo a lo peor de la casta" .

Paoltroni, oriundo de la provincia de Buenos Aires pero senador electo por el distrito de Formosa, es uno de los legisladores que ingresó con la boleta de La Libertad Avanza y se fue de la bancada oficialista. Aunque existen distintos ejemplos en la Cámara de Diputados, es el único en el Senado: creó el unibloque Libertad, Trabajo y Progreso.

Javier Milei criticó a Villarruel aseguró que la Argentina está "en deflación"

El presidente Javier Milei defendió esta noche su modelo económico, afirmó que la inflación se desplomó desde el 54% de diciembre y aseguró que hoy está en deflación. “Estamos en 1% negativo”, sostuvo. También habló de la pobreza, apuntó contra “los políticos ladrones”, criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel e insultó al gobernador Axel Kicillof. Y recibió un particular obsequio.

Milei mantuvo una extensa entrevista esta noche con Alejandro Fantino en la que se explayó sobre economía y, en particular, la influencia de John Maynard Keynes a nivel global. “La teoría que construyó se basa en aquello que los políticos quieren escuchar. Por eso fue exitoso. Si las cosas salen bien, es por ellos. Si las cosas salen mal, es por culpa de otro”, dijo.

Según afirmó, la aplicación de keynesianismo fue el catalizador de su llegada al Gobierno. Y la salida de ese modelo es con ajuste. “Decían que si hacía un ajuste de 15 puntos del PBI iba a hundir a la economía en la rescisión más grande en la historia. Sin embargo, tocamos piso marzo y después salimos como pedo de buzo”, continuó.

javier milei en neura.jpg Javier Milei en su última entrevista radial antes de Navidad.

En otro pasaje de la entrevista se refirió a la política, a los que les dijo que “tienen que laburar”, y cuestionó el aumento de los senadores. “Levantan la manito, se suben la dieta y se inventan el aguinaldo. Dos veces lo hicieron. Y después tenemos un impostor (Francisco Paoltroni) que hablaba de principios y lo tuvimos que echar”, repudió.

Ante la consulta sobre si la vicepresidenta Victoria Villarruel podría retrotraer los aumentos de la Cámara alta, Milei volvió a mostrar sus diferencias con su compañera de fórmula. “Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace…les recortó un montón de privilegios. Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”, comparó.

Luego, al retomar la discusión sobre el keynesianismo, el socialismo y el libre mercado, aprovechó para disparar contra Nicolás Maduro, al que calificó como una “etapa posterior” del kirchnersimo. “Maduro es la etapa posterior a lo que te lleva el kirchnerismo. Toda la etapa de Chávez es lo mismo que el kirchnerismo y la última parte iba camino a la radicalización en el control. Mira lo que cuesta sacarlo a Maduro: perdió las elecciones y sin embargo no reconoce los resultados”, concluyó.