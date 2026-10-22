Sergio Massa visitó a las 62 Organizaciones y profundiza su agenda rumbo a 2027 + Agregar ámbito en









El líder del Frente Renovador visitó la sede nacional del espacio sindical que conduce José Ibarra. La reunión se suma a sus recientes encuentros con rectores universitarios, mientras el PJ busca una nueva instancia de diálogo para discutir las PASO.

Massa se reunió con las 62 Organizaciones mientras el peronismo busca ordenar su interna.

Sergio Massa visitó este jueves la sede nacional de las 62 Organizaciones Peronistas, en una nueva actividad de su agenda política que incluyó en los últimos días reuniones con rectores de universidades nacionales y contactos con distintos sectores del justicialismo.

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El ex ministro de Economía fue recibido por el secretario general de las 62 Organizaciones, José Ibarra, junto con integrantes de la Mesa Nacional. La reunión se inscribe en la búsqueda del espacio sindical de recuperar protagonismo en las decisiones del peronismo y fortalecer su participación en la construcción de una alternativa política de cara a 2027.

La agenda del encuentro estuvo atravesada por la situación económica, el empleo y las dificultades que enfrentan los trabajadores. Para las 62 Organizaciones, el desafío pasa por articular una agenda política y sindical que permita recuperar representación en el PJ y llevar las demandas del movimiento obrero a la discusión sobre el programa y las candidaturas del próximo turno electoral.

Massa activa su agenda política La reunión con los gremios se suma a una serie de movimientos con los que Massa volvió a ganar presencia en la escena política. El miércoles, el referente del Frente Renovador se reunió con rectores de universidades nacionales en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en medio de la disputa por el financiamiento universitario y los reclamos al Gobierno por el incumplimiento de la ley que regula los fondos para el sector.

Massa, junto a los rectores de universidades. En ese encuentro, Massa respaldó la defensa de la universidad pública y advirtió sobre la pérdida de docentes y científicos. También planteó la necesidad de recuperar el papel de la educación superior en el desarrollo productivo. La actividad lo acercó a un sector que mantiene un enfrentamiento abierto con la Casa Rosada por el ajuste presupuestario.

Massa también aparece en las conversaciones para organizar una nueva reunión entre Axel Kicillof, los gobernadores peronistas, los jefes de los bloques de Unión por la Patria en el Congreso, Máximo Kirchner y el propio líder del Frente Renovador. La convocatoria buscaría repetir el formato de la cumbre realizada en el Hotel Emperador y poner sobre la mesa la continuidad de las PASO, el Presupuesto 2027 y la agenda legislativa. La discusión sobre las PASO será uno de los puntos centrales de ese proceso. Si no hay un acuerdo previo sobre las candidaturas, las primarias aparecen como una herramienta posible para dirimir las diferencias entre los principales sectores. En paralelo, el sindicalismo busca evitar que la reorganización quede limitada a los dirigentes políticos y reclama participar de la definición del programa y de la oferta electoral.