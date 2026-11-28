A horas de las elecciones en España, Sergio Massa devuelve gentilezas y envía apoyo a Pedro Sánchez + Agregar ámbito en









El líder del Frente Renovador posteó en sus redes sociales un mensaje en favor del mandatario español. Un triunfo sería un golpe para el presidente argentino Javier Milei, enemigo declarado de Sánchez. En 2023, el mensaje había sido al revés.

Pedro Sánchez juega su futuro en las elecciones de este domingo. NYT

España decide su futuro político el próximo domingo y el resultado es seguido muy de cerca en Argentina. Es conocido el apoyo explícito del presidente Javier Milei al candidato de ultraderecha Santiago Abascal, uno de los favoritos. Sergio Massa, uno de los principales dirigentes de la oposición, envío este sábado su apoyo al actual mandatario ibérico Pedro Sánchez, con quien mantiene una alianza desde hace años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“¡Fuerza Pedro! La fuerza de las mujeres, de los jóvenes y de ese abrazo eterno que une a España y Argentina”, escribió Sergio Massa en sus redes sociales. El tigrense está dedicado a la reorganización de la oposición a Javier Milei y vería con buenos ojos un triunfo de uno de sus "enemigos" predilectos, el socialista Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez es el actual presidente de España y, en una jugada audaz, adelantó las elecciones para este domingo 29 de noviembre. El dirigente del PSOE se muestra optimista, pero las encuestas no lo ubican como el favorito para llevarse el triunfo. De todas maneras, España es una Monarquía constitucionalista y la suerte de Sánchez se definirá en la próxima composición del parlamento.

¡Fuerza Pedro!



La fuerza de las mujeres, de los jóvenes y de ese abrazo eterno que une a España y Argentina. pic.twitter.com/tsttLXGjft — Sergio Massa (@SergioMassa) November 28, 2026 El apoyo de Sánchez a Sergio Massa La relación entre Massa y Sánchez data de años atrás. En las últimas elecciones presidenciales argentinas, en 2023, Sánchez grabó un video de apoyo al entonces candidato de Unión por la Patria.

"Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y todas", dijo Sánchez en 2023.

"En un contexto global complejo necesitamos fortalecer nuestras democracias. Adoptar políticas que den repuesta a las necesidades de la gente, sobre todo de la más humilde, y seguir por la senda de las conquistas sociales", completó Sánchez sin mencionar a Javier Milei, pero en clara alusión al peligro que, para él, representaba el libertario. Los resultados son conocidos y no salieron como esperaba el dirigente del PSOE.