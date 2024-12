Sesiones extraordinarias: de la convocatoria a la caída en una semana

El Gobierno resolvió no llamar a los legisladores a sesionar en diciembre. Cuáles fueron sus intenciones iniciales y qué pasó luego.

En Casa Rosada argumentaron ante la consulta de Ámbito que "no se lograron los consensos necesarios" para debatir las iniciativas. Los temas elegidos por el oficialismo no interesaban a la oposición, y viceversa. De hecho, la reforma electoral (que incluye la eliminación de las PASO) es probablemente el único tema al cual el Gobierno le asignaba prioridad, y a la vez el que más trabó las negociaciones.

Consultado por este medio, el vocero presidencial Manuel Adorni descartó que aquel anuncio en el cual confirmó que el Gobierno convocaría entre el 5 al 27 de diciembre le trajera roces con sus compañeros de gabinete. "Fue la decisión que se había tomado, no es solo que yo hubiera publicado, sino que iba a adicionarse algún proyecto" , se defendió.

En la misma línea, apuntó a la falta de acuerdos como motivo principal para dar de baja el llamado. "Eso se va a enviar en tanto y en cuanto existan los consensos para que tenga sentido el trabajo legislativo y que los proyectos lleguen a buen puerto, y todavía no hay una definición de si se va a lograr eso", señaló.

Del anuncio oficial a los pasillos de Casa Rosada: por qué el Gobierno dio marcha atrás con extraordinarias

La duda que surge es si al momento de anunciarse la labor legislativa para diciembre el Gobierno tenía efectivamente los acuerdos requeridos. Ámbito también le preguntó esto al funcionario en su habitual conferencia de prensa, a lo que respondió: "Eran los proyectos que el Gobierno tenía la intención de que se aprobaran, los consensos se estaban conversando y entendíamos que se iban a alcanzar, todavía no descartamos que se logre".

Pese a la respuesta oficial, según pudo reconstruir este medio, el Ejecutivo no se contactó con los legisladores de la oposición para negociar su paquete de leyes. Fuentes con despacho en Balcarce 50 reconocieron que "nunca hubo un entendimiento con el PRO ni con el radicalismo por el temario", sino que la idea de anticipar la convocatoria fue marcar agenda y "demostrar que el Ejecutivo está para sesionar".

No obstante, no todos en el gabinete nacional compartían esta postura, que fue la que finalmente primó. Funcionarios de segunda línea que no responden al área de Comunicación y Medios, consideran que el anuncio "fue precipitado y expuso al Gobierno".

Referentes legislativos de la oposición consideraron ante una consulta de este medio que "al Gobierno le salió mal la jugada". Añadieron, además, que el escándalo con el senador Edgardo Kueider podría empañar al Ejecutivo si se extendían las sesiones.