Sin quorum para un estadio, la CGT celebra el 17 de octubre con un acto pequeño y un festival musical Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









Será en la sede de Azopardo 802. Está confirmado que hablará el triunvirato y podría haber invitados políticos. A la noche harán una vigilia cultural con artistas de diferentes escenas con cumbia, trap y música electrónica.

La CGT celebra el 81° aniversario del 17 de octubre de 1945.

Lejos quedó la idea de mostrar fuerza con una cancha llena para festejar el 17 de octubre. Sin quorum, la CGT optó por celebrar la fundación del peronismo un día antes, el viernes 16, con un acto pequeño en la sede de Azopardo 802 y un festival musical a la noche. Por ahora, sólo irán dirigentes sindicales, pero no se descarta que inviten a políticos. Algunos sectores querían evitar el sábado para no coincidir con el acto del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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El 17 de octubre no es una fecha cualquiera. Es el mito fundador del peronismo ocurrido en 1945, cuando una Plaza de Mayo llena rescató a Juan Domingo Perón, detenido en la Isla Martín García. Existía una expectativa por lo que haría la Confederación General del Trabajo (CGT) de cara al 2027 y la interna peronista, pero la demora de definiciones generaba dudas. Una semana atrás Jorge Sola, cosecretario general de la central, afirmó que no habían discutido el tema en una reunión de la mesa chica. El panorama no pintaba bien.

Finalmente, este martes, con apenas tres días de antelación, la CGT anunció en sus redes sociales que harían una conmemoración el viernes 16 de octubre a las 16 en el salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo 802. "El 17 de octubre de 1945, el pueblo trabajador irrumpió en la historia para conquistar su lugar en la vida política argentina", escribieron. Aquella fecha, afirman, consagró la bandera de "la justicia social como principio irrenunciable de nuestra Nación".

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El 17 de octubre de 1945, el pueblo trabajador irrumpió en la historia para conquistar su lugar en la vida política argentina. Aquella jornada fundacional selló un vínculo indestructible entre… pic.twitter.com/ZOQYdhPXF4 — CGT (@cgtoficialra) October 13, 2026 La idea de hacer un acto en una cancha de fútbol había surgido tras la cumbre peronista de agosto, donde la CGT no fue invitada. Molestos, algunos sectores querían hacer una muestra de fuerza para subir sus acciones de cara al 2027. "No hay que golpear la puerta, hay que patearla", advirtió Sola hace unas semanas. Ante una interna cíclica, son varios los que prefieren evitar aparecer alineados con una tribu. Pero algunos ya eligieron a Kicillof, como Héctor Daer y Hugo Moyano, y sus sindicatos van a decir presente el sábado en La Matanza.

Quiénes vayan al acto del viernes será un dato a tener en cuenta. Dentro del triunvirato cegetista, afirmaron a Ámbito que habrá invitados políticos y una concentración callejera en la puerta. Pero cerca de un dirigente importante en Azopardo lo niegan y solo confirman el acto en el salón Vallese y oradores sindicales. Seguro hablarán los tres cosecretarios generales: Jorge Sola (seguros), Cristián Jerónimo (vidrios) y Octavio Argüello (camioneros).

Marcha universitaria y FUERZA Festival Para cerrar las festejos por el 17 de octubre, la CGT realizará una vigilia el viernes a la noche con FUERZA Festival, un encuentro musical y cultural en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires. Será un evento novedoso para la tradición sindical, con artistas de diferentes escenas como La T y La M, La Bomba de Tiempo, 1915, Willy Bronca, Mía Folino, DJ Pato Smink y DJ La Coneja China. "Bajo el lema «La fuerza que nos une», FUERZA pone en el centro a la música como lugar de encuentro y a la cultura como una experiencia compartida. Impulsada por la CGT, esta iniciativa busca acercar generaciones en una celebración colectiva para recibir el 17 de octubre", presentan en la invitación oficial. FUERZA será el cierre de dos semanas de movilizaciones para la CGT. El 8 de octubre concentró frente al ex Ministerio de Industria para denunciar "una crisis total" del sector. Este jueves 15 se sumará a la Quinta Marcha Universitaria frente al Congreso. "Defenderla es democratizar el conocimiento y sostener un proyecto de país que ponga el desarrollo nacional y la justicia social en el centro", afirmaron en un posteo. Estos actos se enmarcan en el plan de lucha escalonado que anunció la CGT en julio. Son protestas de baja intensidad que, afirman, terminará en una marcha federal y un paro nacional a fin de año. Por ahora no hay fecha confirmada y el 2027 está cada vez más cerca.

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