Aseguran que necesitan, de mínima, $50.000 millones antes de fin de año para cubrir lo básico. En particular, señalan los servicios para personas con discapacidad, central en el debate político de los últimos años. Prevén un escenario incierto, con mayor conflicto.

La CGT se movilizó el jueves para denunciar la "situación crítica" de las obras sociales . Sostienen que el Gobierno "pisa fondos" y desfinancia el sistema solidario y le exigen que garantice los recursos indispensables para sostener su funcionamiento. Advierten que necesitan unos $50.000 millones antes de fin de año para garantizar lo básico de la cobertura . El Gobierno niega las acusaciones y dice que no va a poner un peso. La central obrera insiste con el reclamo y, ante un reducido grupo de medios, dio detalles de una crisis que afecta a unas 15 millones de personas.

Las obras sociales son una pata esencial del sistema de salud en Argentina, mixto en su composición. Es uno de los tres subsistemas que lo componen junto al público y el privado. Tienen una presencia extendida y marcan una de las peculiaridades de nuestro país. Hoy están en crisis, denuncian desde los sindicatos. "No hay ninguna que tenga un superávit ni siquiera que equilibre . Esa guita que falta la ponen los sindicatos. Ahora, in eterno, no, porque no hay", advierte Jorge Sola , cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En la marcha del jueves, la CGT hizo un pedido de acceso a la información pública para saber cuál es el saldo total y uso de dos fondos clave para fortalecer las obras sociales: el Solidario de Redistribución (FSR) , que en 2016 tenía u$s1.675 millones, y de Emergencia y Asistencia , que en la misma fecha tenía $4.500 millones. El Gobierno, que administra ambos fondos compuestos por aportes de los trabajadores, sostiene que está al día con los pagos y no puede poner ningún peso más. Los sindicatos no lo tienen claro. Algunos directamente denuncian que los "pisan con el objetivo de desfinanciar la seguridad social".

Estos fondos no son el único problema de las obras sociales. El principal es el desfasaje del aporte de los trabajadores registrados -el principal aporte- con los costos de los servicios de salud que figuran en el Programa Médico Obligatorio (PMO) establecido por ley. Hoy el PMO es de alrededor de $150.000, cuando el promedio de aporte por afiliado es de $75.000, según afirmó José Luis Lingeri , líder de Obras Sanitarias y secretario de Acción Social de la CGT.

Este desfasaje se agrava cada mes. La mayoría de las paritarias están por debajo de la inflación o apenas la empardan. Por lo tanto, los ingresos no acompañan el incremento de los costos de los servicios de salud.

La reunión con Mario Lugones

La marcha se desencadenó tras una reunión fallida con el ministro de Salud, Mario Lugones. Allí le plantearon varios puntos, entre los que se encontraban el reestablecimiento del financiamiento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), discapacidad, el reintegro del PAMI de la totalidad de servicios que consumen jubilados y la política de medicamentos. "De esos 10 puntos, las respuestas fueron todas no", afirmó Sola.

Uno de los puntos planteados fue el de discapacidad, uno de los temas más discutidos entre el Gobierno y la oposición. "Es central para el tema del sistema de salud hoy", afirmó Lingeri. "Si vos tomás el mes de noviembre son $200.000 millones al Fondo Solidario y discapacidad se lleva $181.000 millones que representan el 90,5% y quedan para subsidios solamente $73.000 millones", explicó.

Según datos de la CGT, el FSR entró en octubre en un punto de ruptura. Es decir, lo que recauda con los aportes de los trabajadores no alcanza para cubrir los servicios de salud. Calculan que en diciembre cerrará con un pasivo irremontable de -$293.162 millones si no aplican medidas correctivas. Una de ellas sería un aporte de $50.000 millones. El Gobierno responde con su mantra: "No hay plata".

Las obras sociales, lejos de la agenda de la oposición

La CGT no sólo demanda mayores fondos al gobierno de Javier Milei. "Se lo hemos reclamado a todos los gobiernos", recalcó Lingeri. Desde Cristina en adelante y, según él, nadie les dio una respuesta. Tampoco parece que ahora sea un tema en la agenda de la oposición, no sólo peronista, sino también de la UCR y partidos provinciales.

"Hoy no vemos que en el Congreso haya un orden de prioridades en el que la salud estuviera ahí", sostuvo Sola. Incluso en bloques afines como los de Fuerza Patria. "Fuimos a una reunión al bloque de senadores a plantear distintos temas y uno, sin dar nombre, nos dijo 'pero eso ocupense ustedes de hablarlo con los gobernadores'", recordó, indignado, Lingeri.

Sin respuestas en el Gobierno ni en la oposición, la salida para los sindicatos parece ser un cambio político en 2027. Pero, según ellos, no se puede esperar un año entero. Ante este cuadro, se imaginan un escenario de conflicto en ascenso, no sólo por las obras sociales. El resultado es incierto. También el futuro de la seguridad social en el país.