Jorge Sola anticipó que la medida se definirá la próxima semana y que buscarán sumar al transporte. La central también marchará este jueves por los fondos de las obras sociales.

La CGT prepara un cese de actividades en todo el país antes de fin de año , en medio de la creciente tensión con el Gobierno de Javier Milei. El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola , confirmó este martes que la medida - que había anticipado Ámbito - se llevará adelante y adelantó que la conducción sindical buscará incorporar al sector del transporte.

"Vamos a hacer un cese de actividades . Técnicamente no es un paro, pero sí", afirmó Sola durante una entrevista con Futurock. El dirigente explicó que la decisión responde al deterioro de los ingresos de los trabajadores y a las políticas económicas de la administración libertaria, a las que responsabilizó por el freno de los salarios.

En ese sentido, cuestionó que los ingresos de los trabajadores funcionen como una herramienta para contener los precios. "Este programa económico puso un ancla para que la inflación no se dispare, y eso es el salario ", sostuvo. También criticó la postura del Gobierno frente a los acuerdos paritarios que superan la inflación y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo : "Viven en Narnia", disparó.

La medida de fuerza prevista para diciembre estará precedida por una movilización este jueves 26 de noviembre . La CGT convocó a marchar hacia la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud , en Bartolomé Mitre al 400, para reclamar por la situación financiera de las obras sociales sindicales y la transferencia de recursos que, según denuncian, corresponden a los trabajadores.

Sola explicó que la central presentó diez reclamos ante el ministro de Salud, Mario Lugones , pero que no consiguió respuestas favorables. "Tuvimos respuesta negativa de todo" , señaló. Además, advirtió que una gran cantidad de obras sociales atraviesa dificultades económicas y que los sindicatos deben aportar recursos propios para sostener las prestaciones.

"Una inmensa cantidad de obras sociales tienen déficit y están siendo sostenidas por los sindicatos, con una cantidad de dinero faltante para lo que es discapacidad que es enorme", afirmó. En ese marco, cuestionó la retención de fondos por parte del Estado y remarcó: "No es plata del Gobierno, son los aportes de los trabajadores que el Gobierno está reteniendo".

El dirigente también puso el foco en la situación del mercado laboral y cuestionó que el crecimiento del monotributo sea presentado como una mejora del empleo. "Cuando un trabajador pasa a ser monotributista, no tiene un salario sino un ingreso", planteó. Para Sola, el cierre de pequeñas y medianas empresas profundiza la pérdida de puestos registrados y empuja a más personas hacia la informalidad.

Por último, el cosecretario general sostuvo que la respuesta al deterioro laboral requiere una propuesta política que trascienda las medidas sindicales. "Ninguna solución gremial es factible si no hay una solución política", afirmó, y reclamó un proyecto que impulse la inversión productiva y el trabajo genuino. También dejó una definición sobre el espacio político: "El peronismo es indispensable, pero con el peronismo no alcanza".