La CGT marcha por la "situación crítica" de las obras sociales y exige al Gobierno una respuesta Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









Será frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, en el centro porteño. Denuncian que el órgano retiene una suma millonaria del Fondo Solidario de Redistribución. Advierten que la caída de los salarios afecta también los recursos para las prestaciones médicas.

"Hoy muchas obras sociales no pueden prestar los servicios", advirten desde la CGT.

Bajo la consigna "la salud está en juego", la CGT se moviliza este jueves a las 15 a la Supeintendencia de Servicios de Salud en Diagonal Norte y Mitre, CABA, para denunciar la "situación crítica" de las obras sociales y exigirle al Gobierno una solución urgente. Aseguran que muchas han cerrado y otras tantas pueden correr la misma suerte si continúa la caída de los salarios y el desfinanciamiento por parte del Gobierno.

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Si bien la marcha se convocó la semana pasada, es un tema que preocupa a los sindicatos desde hace meses. Andrés Rodríguez (UPCN), uno de los hombres fuertes de la CGT, asegura que la movilización surgió tras la negativa del ministro de Salud, Mario Lugones, de ofrecer soluciones. Según Rodríguez, en una reunión les dijo sin vueltas “que a partir de octubre no iba a haber más plata para las obras sociales”.

La marcha irá hasta la puerta de la Superintendencia de Salud, órgano que regula a las obras sociales y administra el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que redistribuye recursos para que las obras sociales y agentes del seguro puedan cubrir prestaciones de alto costo y garantizar la equidad del sistema. Según la CGT, la ejecución del FSR frente a 2023 cayó un 61%. "Es una locura que le pisen esa plata. La marcha va a ser multitudinaria", afirmaron a Ámbito, ilusionados, dentro del triunvirato que conduce la central.

El FSR no tiene un presupuesto fijo, sino que recibe el 15% del total de los aportes del trabajador (3%) y contribuciones patronales (6%) del empleo formal registrado. Según la denuncia contra Luis Caputo que presentó el gastronómico Luis Barrionuevo, el Gobierno retiene a las obras sociales unos $688.000 millones. Estos números no serían la única pérdida sufrida en estos años.

View this post on Instagram Otro punto clave para la crisis de las obras sociales, según la CGT, es la caída de los salarios. "Calculamos que está en el orden del 30%. Esto golpea directamente al sistema y lo hace inviable", denunció José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias y secretario de Acción Social de la Confederación General del Trabajo (CGT). "Hoy muchas obras sociales no pueden prestar los servicios", advirtió.

Los datos que dan desde la CGT son alarmantes. Dicen que más de 11 millones de beneficiarios no llegan a la canasta básica de salud y más de 1 millón dejaron de ser afiliados a las obras sociales. Casi la totalidad se volcó al sistema público de Salud. En los últimos dos años, unos 742.000 personas más dependen del sistema público. Cese de actividades para diciembre La marcha por las obras sociales es parte del plan de lucha contra la política económica de la CGT. El paso siguiente será un cese de tareas en diciembre, en lugar de un paro general. La semana que viene se definirá si serán dos o cuatro horas, de forma presencial, en los lugares de trabajo. ”Será una jornada para expresar la dura realidad que están viviendo tanto los trabajadores formales e informales como aquellos que se encuentran en condiciones de precarización laboral, frente a las políticas del Gobierno nacional y las dificultades que enfrentan cotidianamente”, afirmó Cristián Jerónimo, cosecretario general de la CGT. ”Esta medida forma parte de la continuidad plan nacional de acción que ya viene implementando la CGT y que tiene un carácter progresivo en la medida que no sean recepcionados los reclamos del mundo del trabajo”, advirtió.