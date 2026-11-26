La central sindical reclamó fondos para sostener las prestaciones y apuntó contra la política sanitaria de Milei. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que la Superintendencia está al día y que los recursos del Fondo Solidario fueron transferidos.

La CGT se movilizó este jueves a la Superintendencia de Servicios de Salud por el desfinanciamiento en obras sociales.

La CGT denunció este jueves un proceso de desfinanciamiento de las obras sociales sindicales y reclamó al Gobierno de Javier Milei que regularice los fondos destinados a sostener las prestaciones médicas . La central obrera se movilizó este jueves a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) , donde sus integrantes advirtieron sobre las dificultades financieras del sistema. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud rechazaron las cifras difundidas por los gremios y aseguraron que el organismo no mantiene deudas.

" Han desfinanciado el sistema solidario de salud. Lo han desfinanciado desde la discapacidad, desde la prestación para nuestros jubilados, desde la prestación para nuestros laburantes ", sostuvo el cosecretario general de la CGT Jorge Sola durante la movilización. El dirigente afirmó que el ajuste se realizó "de una manera descarnada" y cuestionó que el Gobierno no contemple las necesidades de los sectores con menores ingresos.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud aseguraron a Ámbito que la Superintendencia está al día con las obras sociales . " Los números que se escuchan no son reales ", señalaron. Además, afirmaron que el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) se pagó en su totalidad durante octubre , por un monto cercano a los $180.000 millones , y anticiparon que en noviembre también se completarán las transferencias.

Durante el acto, el triunvirato de la central obrera cuestionó la política sanitaria de la administración libertaria y reclamó que se garantice el financiamiento del sistema solidario. Sola sostuvo que la CGT representa la voz de los trabajadores y exigió que se atiendan sus demandas: " Queremos trabajo, queremos mejores condiciones de salarios, queremos mejores condiciones laborales y queremos la salud que le corresponde a las obras sociales sindicales ".

Por su parte, Cristian Jerónimo apuntó contra el superintendente de Servicios de Salud y pidió que escuche los reclamos de las organizaciones sindicales. "Que no se hagan los distraídos porque estos muchachos están de paso. Que tengan muy claro que las organizaciones sindicales son permanentes y pasamos por momentos más difíciles y siguen de pie", expresó.

En la misma línea, Octavio Argüello cuestionó las consecuencias del ajuste sobre jubilados, personas con discapacidad y trabajadores. "Nos están quitando la dignidad a nuestros jubilados. Nos están quitando la dignidad a nuestros discapacitados. Nos quieren robar la dignidad a los trabajadores", afirmó. También lanzó críticas contra la Justicia por la respuesta ante las protestas sindicales.

La central obrera sostuvo que la crisis afecta a un sistema de cobertura que alcanza a unos 17 millones de personas y vinculó las dificultades financieras con la caída del empleo registrado y de los salarios, además del aumento de los costos de medicamentos y prestaciones médicas. En la convocatoria, también reclamó que se regularicen los recursos del Fondo Solidario de Redistribución y los reintegros por tratamientos de alta complejidad y discapacidad.

a CGT alerta sobre crisis en la salud que afecta a 17 millones de personas, mientras el Gobierno defiende sus medidas de ordenamiento.

En su documento, la CGT señaló que el presupuesto destinado al programa Remediar cayó un 72% en términos reales respecto de 2023 y que la distribución de tratamientos pasó de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025. También advirtió sobre las dificultades para pagar a prestadores, garantizar prácticas de alta complejidad y sostener tratamientos prolongados.

Desde el Ministerio, en cambio, atribuyeron los problemas del sistema a una crisis que lleva años y defendieron las medidas adoptadas por la gestión de Milei. "Este Gobierno es el único que está haciendo algo para corregirla y ordenar la situación", afirmaron fuentes de la cartera sanitaria a Ámbito.

Entre las acciones que mencionaron, enumeraron la modificación del esquema de subsidios automáticos, las auditorías sobre el Mecanismo de Integración y las bajas de obras sociales que, según indicaron, no brindan prestaciones a sus afiliados. También rechazaron que exista una deuda pendiente de la Superintendencia con las entidades sindicales y aseguraron que los pagos del FSR se completaron en octubre y se repetirán durante noviembre.

El contrapunto expuso dos diagnósticos enfrentados sobre el funcionamiento del sistema de salud: mientras la CGT advierte que la falta de recursos compromete la atención de los afiliados, el Gobierno sostiene que está regularizando los mecanismos de financiamiento y que las cifras denunciadas por los sindicatos no reflejan la situación actual.