Una diputada de la UCR fue agredida en Formosa y atribuyeron el ataque a militantes de Gildo Insfrán

comunicado ucr.jpeg El comunicado difundido por la UCR.

La diputada provincial Gabriela Villaggi denunció haber sido agredida por un grupo de personas mientras recorría el barrio Lote 111, en la ciudad de Formosa. “Eran alrededor de 15 personas que se bajaron de una camioneta. Me dijeron que no podía estar ahí y, luego, uno de ellos me agarró del cuello y me tiró al piso”, relató la legisladora en declaraciones al canal TN.