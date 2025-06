Formosa: recta final rumbo a elecciones provinciales, un test para el PJ de Gildo Insfrán

Las candidaturas

El 25 de Mayo cerró el plazo para la presentación de las listas, que terminó para dibujar el mapa de fuerzas y de candidaturas, que se constituyó con cuatro lemas. El PJ presentó como candidata a convencional a Graciela De La Rosa seguida por el actual diputado provincial Rodrigo Vera; mientras que la lista para diputados provinciales está encabezada por Agustín Samaniego, Blanca Denis y Edgar Pérez.

En Formosa Capital, el sublema Valores Ciudadanos del intendente Jorge Jofré, aliado de Insfrán, es encabezado por Malena Gamarra, José Delguy y Gisel Martínez, para los cargos de concejales y no presentó candidaturas para la Legislatura, ni para la Convención. Por otro lado, el sublema 17 de Octubre presentó también candidatos propios para concejalías en la capital provincial, que son María Argañaraz y Marcelo Sosa.

Aunque se había alimentado un rumor de hipotéticas diferencias entre Insfrán y Jofré, la semana pasada ambos se mostraron juntos en un acto en la capital, en donde el jefe municipal sostuvo: "Hay unidad de acción, por eso esta semana hemos inaugurado entre dos y tres obras por día. Esto es obra de una planificación, de un modelo de provincia conducido por el gobernador Insfrán, permitiendo que los formoseños y formoseñas se realicen en su propia tierra". Jofré, de acuerdo al diairo El Comercial, llamó a elegir la boleta azul, sin cortes: "Como dice el gobernador Insfrán, todas las boletas azules son la oficial y defienden este modelo de provincia y de ciudad".

Libertarios divididos

Las opciones formoseñas alineadas con la Casa Rosada serán dos en el cuarto oscuro, en el que tiene presencia dirigentes del radicalismo. Por un lado, La Alianza por la Libertad y la República, que se presentará con tres listas. En la primera, los candidatos a convencionales son el senador nacional Francisco Paoltroni, que responde a la vicepresidenta Victoria Villarruel y recorre la provincia a caballo; Lucy Aguayo y Juan Carlos Montiel. En la categoría de diputados provinciales: Agostina Villaggi, Miguel Montoya y Carla Zaiser. Mientras que para concejales en la capital los aspirantes son Enzo Casadei y Fabián Firman.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PaoltroniF/status/1937241528814149950&partner=&hide_thread=false Llegamos a #Clorinda, nuestra penúltima ciudad. En la comisaría y la Municipalidad entregamos el fallo de la Corte que declaró inconstitucional las reelecciones indefinidas.



Se termina la acumulación de poder de Insfrán y sus cómplices. Este domingo, ¡vamos a #LiberarFormosa! pic.twitter.com/ug1FYeVeYU — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) June 23, 2025

El segundo sublema libertario es Nuevo País. Sus aspirantes a convencionales son Guillermo Evans, Gabriela Neme y Luis Recalde. Para diputados provinciales: Gabriela Neme, Martín Albert, Ana Zapata y Sebastián Marincovich; mientras que para concejales: Mattia Cánepa, Ailín Narváez y Marcelo Kalafatich. La tercera lista, Formosa Avanza, está formada por Juan Montoya y Melissa Silva, como candidatos a convencionales. Para diputados: Marcelo Ocampo y Belén Acosta. Y como concejales: Diego Herrera y Melissa Silva.

La Libertad Avanza pura, como partido, también se presentará con dos listas de candidatos a diputados. Por el sublema "La Fuerza del Cielo" aspiran a la Cámara Esteban López Tozzi, Marión Rodríguez y Cristian Castellano; y por "Despertando Leones" buscará una banca Héctor Brizuela, el actual titular del PAMI formoseño. Para integrar la Convención se postuló Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, junto a Sofía Fridman y Sebastián Miguez. Y como candidato a concejal se inscribió Iván Tymczyszyn. Este escenario libertario dividido, de acuerdo a lo que señaló desde la propia fuerza, en tono de autocrítica, podría dispersar al electorado y favorecer las pretensiones del peronismo de quedarse con las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Convención.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gabrielaneme/status/1936752837565747421&partner=&hide_thread=false Basta del modelo formoseño de Insfrán.



Insfrán es barro! pic.twitter.com/tIcIL8vn8f — Gaby Neme (@gabrielaneme) June 22, 2025

Confluencia Ciudadana es el cuarto lema que presentó candidaturas y su propósito, de acuerdo a sus referentes, es marcar presencia del espacio progresista. Su principales candidatos a convencionales constituyentes son Antonio Prieto, Claudia Cantero y Hugo Camarichi. Para diputados provinciales se postularon Fabián Sinsig, Nora Delgado y Juan Giuliano, mientras que para el Concejo Deliberante los aspirantes son Beatriz Galeano, Adrián González y Lucía Meza.

Prieto, exrector de la Universidad Nacional de Formosa, criticó el proceso impulsado de reforma constitucional. "Si Insfrán realmente no va a ser candidato, no era necesaria esta elección de constituyentes", aludiendo al argumento oficial de que el actual gobernador no buscaría un nuevo mandato. "Esto se hizo a las apuradas, sin discusión real con la sociedad, sin participación de sectores clave como las universidades, los gremios o las cámaras empresarias. No hubo ningún tipo de consulta, y eso habla de una urgencia política, no de una necesidad institucional”, agregó, en una entrevista al programa "Algo está pasando", por FM 94.1.

Lo más caliente

Se prevé que el punto más caliente de la Convención Constituyente sea el debate sobre la reelección consecutiva para el cargo de gobernador, que permite la carta magna vigente, aunque no lo señala de manera taxativa, tampoco lo prohíbe. Todo indica que el oficialismo buscaría que se elimine ese artículo, aunque permitiría que Insfrán, concluido su actual mandato, se presente para un período adicional. Sería así la última posibilidad de reelección para este líder peronista, de 74 años, que asumió en 1995 y fue reelecto en 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023.