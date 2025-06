Antes de un nuevo paro en el Hospital Garrahan, diputados avanzaron en la declaración de emergencia de salud pediátrica

Trabajadores Garrahan Diputados.jfif Nueva participación de trabajadoras del Garrahan en comisiones de Diputados.

Trabajadores del Hospital Garrahan en Diputados

La primera trabajadora del Garrahan que intervino, Carolina Goedelmann (jefa Clínica del Laboratorio de Hematología y Hemostasia), manifestó: "Ya no sabemos a dónde ir, estamos siendo todo el tiempo atacados". "Hay 210 puestos de trabajo que se han perdido y no han sido reemplazados. Eso quiere decir que nuestros equipos de trabajo se están destruyendo", dijo. "No tenemos cómo reemplazarlos, porque en este momento están también en jaque nuestras residencias", explicó y detalló que "si dejamos de formar gente, esos equipos no se van a poder a volver a armar; son equipos que llevan 20 o 30 años de trabajo conjunto".

Minutos después, Ana María Pugliese, Jefa de Servicio de Medicina Transfusional del Garrahan, señaló que "nunca estuvimos en una situación como la actual, en la que vemos que la pediatría se viene abajo". "Hay un problema central, que es el salario, que desencadena una serie de hechos que van a terminar de destruir la formación pediátrica en la Argentina. [...] En el futuro, no vamos a tener gente formada", sostuvo. "Los invitamos a los diputados de La Libertad Avanza tanto a que conozcan el hospital como a que nos conozcan a nosotros, porque no somos militantes", añadió.

Finalmente, Anabella Botto, jefa del Hospital de Día Polivalente, se lamentó porque la falta de respuesta del Ejecutivo y señaló que "sin el sueldo, la gente se va y no hay quién atienda". "Los chicos no pueden esperar, así que les pedimos a ustedes que son los que pueden representarnos para que la salud sea un derecho y no un gasto", indicó y se refirió a la falta del quorum de la última sesión al pedir que "cuando se vaya a votar, estén todos".

Marcha Garrahan.jpeg Trabajadores del Garrahan volverán a tomar una medida de fuerza el 25 de junio.

Paro del Hospital Garrahan

Este miércoles 25 de junio habrá una medida de fuerza de 24 horas, con cese de tareas incluido, en el Hospital Garrahan en reclamo de un aumento salarial para todos los trabajadores de la institución sanitaria. En simultáneo, preparan un festival solidario a partir de las 9:30 horas, que incluirá música, títeres y baile.

La medida se concretará luego de las declaraciones mediáticas de Javier Milei, que aseguró que desde el Poder Ejecutivo aumentaron el presupuesto para el Hospital Garrahan en un 240% y que “los salarios deberían ser de $360.000”. A través de un comunicado, los trabajadores de la institución señalaron que “si nos concentramos específicamente en el salario, entre diciembre de 2023 y junio de 2025, su incremento del básico fue del 90%, mientras que la inflación registró un acumulado de 209%”.

Al mismo tiempo, destacaron: “Si sumamos los recursos genuinos, complemento salarial que surge de los ingresos propios del hospital, su incremento fue de tan solo un 33% (de $150.000 a $200.000) en el mismo período”. Asimismo, desmintieron que el personal fuera mayoritariamente administrativo: “Hay 473 administrativos sobre 4728 trabajadores del hospital, es decir un 10%. Mientras que el personal asistencial es un número de 3.190 trabajadores (67%)”.

Finalmente los trabajadores del Garrahan señalaron: “El presidente pretende que una familia de cuatro personas sobreviva con $883.000, pero incluso afirma que el salario individual debería ser de $360.000, es decir, de indigencia”. Y remataron: “Esto no sólo es ridículo, sino que la observación proviene de una ‘casta’ que cobra sueldos que oscilan entre los $5 y $9 millones, sumado a criptocurros, sobornos y demás ingresos".