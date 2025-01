Victoria Villarruel se quejó por su sueldo y reclamó que es más bajo que el de un vocero

La vicepresidenta de la nación no le escapó al debate por los sueldos de los senadores y, a través de sus redes sociales, reclamó que su sueldo es el más bajo entre los funcionarios de alto nivel. “Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice quién percibe un sueldo de, aproximadamente, $3.764.821 sin descuentos.

RESPUESTA VILLARRUEL 2.avif La vice percibe un sueldo de, aproximadamente, $3.764.821. @victoria.villarruel / Instagram

Todas las respuestas de Villarruel tuvieron lugar en el posteo que subió la vicepresidenta a Instagram en el que anunció hace dos días que firmó un decreto para congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo, para evitar así que lleguen a los $9,5 millones. “Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función".

La pelea por el congelamiento de los salarios

Tras las presiones de nación, Villarruel emitió un decreto en el que se postergó el congelamiento de las dietas para los miembros de la Cámara alta. Si la medida no se aplicaba, pasaban a percibir haberes cercanos a los $9,5 millones mensuales en bruto.

La última actualización del sistema de haberes para los senadores fue realizada en una votación sin debate en el mes de abril. A partir de allí, y dado el esquema de módulos al que están sujetas las dietas, los ingresos de los legisladores del Senado superaron los $7 millones.

Respuesta villarruel 3.avif Villarruel remarcó que es de las funcionarias de primer nivel que menos gana. @victoria.villarruel / Instagram

"He firmado el Decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias. Adhirieron a mi pedido los bloques Frente Renovador de la Concordia Social, LLA, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo", aseguró la titular del Senado de la Nación, en una publicación en redes sociales.

La decisión llegó luego de que el vicepresidente de la bancada oficialista, Bruno Olivera Lucero, le pidiera por escrito a la vicepresidenta que deje sin efecto el aumento de dietas prevista para este mes, en un fuerte cruce entre Milei y su compañera de fórmula.