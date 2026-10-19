Visita del papa León XIV: la provincia de Buenos Aires recibirá $2.500 millones del CFI para organizar las actividades en Almirante Brown y Luján + Agregar ámbito en









Axel Kicillof aprobó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones para financiar la producción, el montaje y la logística de los eventos. La visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, quedó sujeta a la recuperación del Pontífice tras su operación.

El gobernador Axel Kicillof aprobó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por el cual el organismo transferirá a la provincia de Buenos Aires hasta $2.500 millones para la organización de las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV. La medida quedó oficializada a través del Decreto 1940/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.

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Según consta en los fundamentos, el Nuncio Apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach, comunicó al Poder Ejecutivo nacional que el Pontífice realizaría una visita apostólica al país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú. Sin embargo, el viaje quedó sujeto a la evolución del estado de salud de León XIV, que el martes pasado fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, por un adenocarcinoma.

El Papa recibió el alta el sábado y este domingo encabezó el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico, su primera actividad pública tras la operación. Desde el Vaticano habían advertido que la decisión sobre la gira se tomará una vez que los médicos evalúen si está en condiciones de afrontar el recorrido. De concretarse, el programa incluye, entre otros destinos, la provincia de Buenos Aires, con actividades en los partidos de Almirante Brown y Luján.

El Gobierno bonaerense sostuvo que la visita “reviste especial relevancia institucional, social y cultural” para la Provincia, por la trascendencia internacional del Papa y por la convocatoria masiva que se anticipa, con peregrinos y fieles de todo el país y del exterior. Por eso, consideró que el evento exige una planificación conjunta y anticipada entre los distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con el decreto, la magnitud del acontecimiento demanda la contratación integral de servicios de producción, montaje y logística, entre los que se incluyen escenario, estructuras, sonido, iluminación, pantallas, vallado perimetral, servicios sanitarios, atención al público, señalética, energía y coordinación general, para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y “dignidad institucional”.

El convenio, denominado “Cooperación para la visita del Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires”, fue firmado el 8 de octubre. Allí, ambas partes se comprometieron a llevar adelante acciones de cooperación para apoyar a la Provincia en la organización, coordinación y desarrollo de las actividades. Los fondos se ejecutarán e imputarán al Plan de Acción Técnica y al presupuesto 2026 del CFI. El decreto aclara que en los actos, acuerdos y adendas que se firmen a partir de este convenio deberán intervenir previamente los organismos de asesoramiento y control. La norma lleva la firma de Kicillof y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.