Privatizaciones: las estatales energéticas son las que reciben más aportes del Tesoro

Las empresas estatales del sector de la energía son las que recibieron mayor cantidad de transferencias del Tesoro en 2023. Fue más de $1 billón, el equivalente al 0,6% del PBI, lo que implicó que la mitad de los aportes que hace el Estado a sus empresas los destina al sector energético. Por fuera de YPF, que es una sociedad mixta y no recibió aportes del Tesoro, hubo 4 empresas energéticas que recibieron dinero, pero la magnitud se explica solo por una: la estatal Energía Argentina S.A. (ex Enarsa). Sin embargo, cabe aclarar que la explicación de este déficit no radica en la ineficiencia de la compañía, sino en la política de subsidios energéticos que define el Gobierno.