Las pymes reconocen la importancia de los seguros, pero casi el 20% no tiene cobertura + Agregar ámbito en









El 43% señala dificultades económicas y el 19% no encuentra productos adecuados a sus necesidades. Qué bienes buscan proteger las empresas y cuáles son las pólizas más elegidas.

La preocupación por los riesgos está presente entre los empresarios. El 38% identifica el robo de equipamiento como una de sus principales inquietudes.

La necesidad de reducir gastos y sostener la actividad en un contexto de dificultades financieras también impacta en la protección de las pequeñas y medianas empresas. Casi el 20% de las pymes argentinas no cuenta con un seguro, pese a que el 84% considera que este tipo de cobertura representa una inversión importante para garantizar la estabilidad financiera del negocio.

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Los datos surgen del Barómetro PyMEs Argentina de Chubb y un relevamiento de más de 200 empresas, difundidos por Pyme Protegida. El informe muestra que el principal obstáculo para contratar una póliza es económico: el 43% de las firmas señala la falta de ingresos, mientras que el 19% asegura que no encuentra productos adecuados a sus necesidades y otro 15% menciona las dificultades vinculadas con los trámites de contratación.

La preocupación por los riesgos está presente entre los empresarios. El 38% identifica el robo de equipamiento como una de sus principales inquietudes, seguido por los daños en equipos (35%) y el robo de materias primas (33%).

Entre las compañías que ya cuentan con seguros, las coberturas más contratadas son las de robo (49%), incendio (46%) y responsabilidad civil (39%). Al momento de definir qué bienes o recursos consideran prioritario proteger, el 48% menciona a sus empleados, el 46% al equipamiento y el 41% al dinero.

"Los datos muestran que las empresas reconocen el valor de estar protegidas, pero muchas tienen que resolver primero cómo sostener sus costos y encontrar una opción que se adapte a su actividad. Por eso, revisar los riesgos concretos del negocio es un primer paso para tomar decisiones más informadas", explicó Gustavo Giorgi, CEO de Pyme Protegida.

La falta de liquidez condiciona las decisiones de las pymes El relevamiento también permite dimensionar las dificultades que enfrentan las empresas para financiar su actividad. El 59% utiliza recursos propios, el 28% recurre a familiares y amigos y apenas el 24% accede a créditos bancarios. En paralelo, el 43% identifica el control de gastos como su principal preocupación financiera, mientras que el 32% menciona los problemas de liquidez y la administración del flujo de caja. En este escenario, las prioridades están concentradas en sostener y ampliar los negocios: el 52% de las pymes busca captar nuevos clientes y aumentar sus ventas, mientras que el 36% manifiesta preocupación por su participación de mercado. Desde Pyme Protegida advierten que, incluso entre las empresas que tienen una póliza vigente, pueden existir diferencias entre los bienes asegurados y los riesgos reales de la actividad. Por eso, recomiendan revisar periódicamente las sumas aseguradas, los límites de cobertura y las condiciones contratadas, especialmente cuando se incorporan equipos o se amplían las instalaciones. "Una cobertura necesita acompañar la realidad del negocio. Si la empresa incorporó equipos, amplió sus instalaciones o modificó su operación, vale la pena volver a evaluar si lo contratado sigue siendo adecuado", señalaron desde la compañía.

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