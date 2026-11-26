Circular sin la cobertura obligatoria puede traer más de un problema durante un control de tránsito. Qué deben tener en cuenta los motociclistas para evitar sanciones.

Los motociclistas deben tener la documentación al día para evitar problemas durante los controles de tránsito.

Circular en moto requiere contar con una serie de documentos obligatorios , entre ellos la licencia de conducir y el comprobante del seguro. En caso de no tener alguno de ellos, los motociclistas se exponen a recibir una multa cuyo valor puede variar considerablemente según el lugar donde se cometa la infracción.

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Durante 2026, distintas jurisdicciones actualizaron los importes de las sanciones de tránsito . Los aumentos también alcanzaron a quienes manejan sin la cobertura obligatoria.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que todas las motocicletas deben contar, como mínimo, con un seguro de responsabilidad civil. Esta cobertura tiene como finalidad responder por los daños ocasionados a terceros ante un accidente de tránsito.

Conducir una moto sin una póliza vigente puede derivar en sanciones económicas importantes.

En noviembre de 2026, conducir sin tener contratada una póliza vigente supone una sanción de $469.232 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , mientras que en la provincia de Buenos Aires el importe oscila entre $702.000 y $2.340.000.

La legislación distingue entre quienes manejan sin ningún tipo de cobertura y aquellos que tienen el servicio contratado, pero no llevan la documentación correspondiente. En este último caso, las sanciones económicas son considerablemente menores.

Diferencias entre CABA, Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones

En territorio porteño, la Ley 451 contempla una penalización de 400 unidades fijas para quienes no tengan una póliza vigente. En cambio, si el motociclista no puede presentar el comprobante durante un control de tránsito, deberá afrontar una sanción de 100 unidades fijas, equivalentes a $117.308.

La normativa bonaerense establece un mínimo de 300 y un máximo de 1.000 unidades fijas para la primera infracción. Por su parte, la falta del certificado, cuando existe una cobertura vigente, tiene un costo de entre $117.000 y $234.000.

Otras provincias, como Santa Fe, cuentan con su propio régimen de faltas de tránsito. Por este motivo, no existe un importe único para todo el país y es necesario consultar la legislación del lugar donde se cometió la infracción, independientemente de dónde esté radicada la motocicleta.

Las multas por no tener seguro cambian según la provincia o ciudad donde se cometa la infracción.

Cómo se calcula la multa según el valor de la Unidad Fija (UF)

El importe de las infracciones de tránsito se establece mediante un sistema de unidades fijas cuyo valor está asociado al precio del combustible. Esto permite actualizar periódicamente las sanciones sin necesidad de modificar la legislación cada vez que aumenta la nafta.

En CABA, la referencia es el precio promedio de medio litro de nafta de mayor octanaje y su actualización se realiza cada seis meses. En territorio bonaerense, se toma como referencia el litro de combustible y el ajuste se aplica cada dos meses.

Los valores vigentes en ambas jurisdicciones son:

CABA: $1.173,08 hasta el 1 de marzo de 2027

provincia de Buenos Aires: $2.340 durante noviembre y diciembre de 2026

Para conocer el importe de una infracción, se debe multiplicar la cantidad de unidades fijas correspondientes a la falta por su valor en pesos.

Qué pasa en un control: retención de la moto y otras faltas frecuentes en motoqueros

Si durante un operativo de tránsito se comprueba que el vehículo no cuenta con la cobertura obligatoria, las autoridades pueden impedir que el conductor continúe circulando hasta que regularice su situación. Dependiendo de la normativa local y las circunstancias del control, también puede producirse la retención preventiva de la moto.

El personal de tránsito puede detectar otras infracciones durante el mismo operativo. Entre las faltas más habituales de los motociclistas se encuentran:

circular sin casco reglamentario

conducir sin licencia habilitante

manejar mientras se utiliza el celular

circular sin patente o con ella adulterada

conducir bajo los efectos del alcohol

no contar con la verificación técnica obligatoria cuando corresponda

Cabe recordar que el comprobante del seguro puede presentarse tanto en papel como en formato digital desde el celular. La legislación nacional no exige llevar el recibo de pago de la póliza.