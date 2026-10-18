El seguro de desempleo creció casi 30% por los despidos en industria, comercio y construcción

Los datos oficiales muestran un aumento de las altas de la prestación en medio de la pérdida de puestos de trabajo formales. En septiembre, 127.613 personas cobraron la prestación, cuyo monto promedio quedó por debajo de la inflación interanual.

Industria, comercio y construcción concentraron la mayor cantidad de nuevas prestaciones por desempleo. En total, hubo 145.004 altas entre enero y septiembre, mientras el monto promedio del beneficio perdió poder de compra.

El seguro de desempleo registró un fuerte incremento en los primeros nueve meses de 2026, en medio de la pérdida de puestos de trabajo registrados en sectores clave de la economía. Entre enero y septiembre, 145.004 trabajadores despedidos sin justa causa comenzaron a percibir la Prestación por Desempleo de la Seguridad Social , un 29,4% más que las 112.056 altas contabilizadas durante el mismo período de 2025, según datos oficiales.

La mayor cantidad de nuevas prestaciones se concentró en la industria, con 35.922 altas; el comercio, con 32.928 ; y la construcción, con 21.663 . En conjunto, estas tres actividades explicaron la mayor parte de los ingresos al sistema, en un contexto de dificultades para sostener el empleo formal. Las cifras reflejan las altas de trabajadores que comenzaron a cobrar el beneficio y no equivalen, por sí solas, al total de despidos registrados en el país.

Al descontar las bajas de quienes consiguieron trabajo o agotaron el período de cobertura, en septiembre hubo 127.613 personas que cobraron la prestación. El monto promedio alcanzó los $325.368, frente a los $274.324 de igual mes de 2025, lo que representa una suba interanual del 18,7%. El ajuste quedó por debajo de la inflación del 33,4% registrada en el mismo período, por lo que el ingreso perdió poder adquisitivo.

Entre quienes recibieron el beneficio en septiembre, 86.288 eran varones y 41.325 mujeres. La distribución territorial mostró una fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires, con 54.936 beneficiarios . Le siguieron Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad de Buenos Aires, con 9.029 .

Si se suman las altas registradas en 2024, 2025 y los primeros nueve meses de 2026, el total llega a 473.186 prestaciones: 174.335 en 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 en lo que va de este año. Como referencia, en 2023 se habían registrado 108.942 altas y en 2022, 86.268 . Las cifras corresponden a períodos de distinta duración, por lo que la comparación debe contemplar que el dato de 2026 todavía no incluye los últimos tres meses del año.

El número de trabajadores que accedieron al seguro de desempleo creció casi 30% en nueve meses, pero el haber promedio subió 18,7% interanual, frente a una inflación del 33,4%.

La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la normativa correspondiente que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad, como un despido sin justa causa o la finalización del contrato. En términos generales, se requiere acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la desvinculación, aunque existen condiciones específicas para trabajadores eventuales y de temporada.

El beneficio se otorga por un período de hasta 12 meses y puede extenderse por seis meses adicionales para mayores de 45 años. El esquema de pago es decreciente: se cobra el 100% durante los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo y el 70% entre el noveno y el duodécimo, dentro de los límites establecidos. Mientras dura la cobertura, los beneficiarios conservan la obra social, las asignaciones familiares y el cómputo del período para la jubilación.

El desempleo subió a 7,9% en el segundo trimestre y volvió a niveles de la pandemia

El desempleo subió a 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y la informalidad saltó al 45%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del nivel más alto de desocupación en cinco años (2021), cuando la Argentina estaba saliendo de la pandemia del Covid, mientras que el indicador de trabajadores en condiciones precarias se encuentra en máximos de la serie que arrancó en 2023. La cantidad de personas desocupadas en la Argentina subió a 1,8 millones, según el cálculo de Ámbito en base a datos oficiales.

La informalidad subió en el último año del 43,2% a 45%, mientras el empleo formal cayó de 56,6% a 54,9%. De esta manera, la informalidad alcanzó a 10,2 millones de personas, mientras que los 12,5 millones de trabajadores restantes está en condiciones de formalidad.

La suba de casi dos puntos de la informalidad se explica, según precisó el sociólogo Daniel Schteingart de Fundar, por la baja del empleo formal y la suba del informal. "Dentro del informal, lo que crece es sobre todo el cuentapropismo femenino", resalta.

"Además, la informalidad entre los cuentapropistas alcanza 65,8%. Esto conecta directamente con la advertencia que venimos haciendo desde el Instituto Argentina Grande (IAG) sobre la pérdida de empleo registrado y el desplazamiento hacia inserciones laborales más precarias", destacó Hernán Herrera de IAG.

En medio de una fuerte caída de los salarios, además, los ocupados demandantes se ubican en niveles similares a los de 2025 y a los de la pandemia (2021) en torno al 16,9%.

Entre las regiones con mayor desocupación se destacan la Pampeana con un 9,7% de su población sin trabajo, con mayor tasa en el Gran Rosario (11,5%) y Gran Córdoba con el 10,5%. Detrás quedó el Gran Buenos Aires con el 8,2%. Hacia adentro, los partidos del conurbano muestran un desempleo del 8,8% y en la Ciudad de Buenos Aires se observa un 5,6%.