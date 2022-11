Marcha Nacional de la Marihuana: masiva movilización al Congreso por la legalización del cannabis

"Reclamamos a los tres poderes del Estado el cese inmediato de la persecución a las personas que cultivan y usan marihuana, la amnistía y liberación de todos los presos por cultivar marihuana, y la reparación de los daños causados por la prohibición de la marihuana", dijeron desde la organización.

Los reclamos de los manifestantes a favor del cannabis

Tiano, miebro de la ONG Acción Cannábica, expresó que "el lema de todos los años es sacar a la cannabis de la sustancias prohibidas para que no esté penado su consumo y que no haya más presos y presas por consumir o cultivar". Además señaló que "es difícil cambiar la mentalidad de la gente. La familia es la primera que te juzga por eso si hoy fumamos en la plaza no es para provocar, sino para normalizar el consumo, porque seguimos siendo personas criminalizadas".

"El uso recreativo de la cannabis no tiene por qué ser ilegal", agregó en díalogo con Télam, y mencionó que "hay mucho prejuicio, la gente sigue pensando que la marihuana es una puerta a drogas más duras".

Por su parte, Agustina Lucía Olivar, se presentó por su cuenta en la movilización con productos para fumadores y también jabones y cremas con cannabis y expresó: "Vengo porque soy consumidora recreativa, empecé a vender con el emprendimiento en la marcha porque hay un ambiente y energía muy lindo. Los demás días estás con el miedo a ver si te ven fumar o si me cuestionan lo que vendo", contó.