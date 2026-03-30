Tiroteo en una escuela en Santa Fe: cómo fue el ataque y cómo un auxiliar evitó que hubiera más víctimas

Un menor de 13 años falleció en el acto, mientras que otros tres estudiantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de San Cristóbal.

El agresor tenía entre 15 y 16 años y quedó a disposición de la Justicia.

Un tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal , en Santa Fe, dejó un alumno muerto y al menos tres heridos este lunes por la mañana.

El ataque ocurrió cerca de las 7:15 , mientras los estudiantes estaban en el patio participando del acto de izamiento de la bandera, cuando un adolescente de entre 15 y 16 años sacó un arma que había ingresado oculta y comenzó a disparar contra sus compañeros.

La situación fue contenida por personal de la institución , que logró reducir al agresor y evitar que continuara el ataque. Rápidamente comenzó a circular un video filmado desde el interior del establecimiento en el que se puede ver al agresor disparando desde la entrada. A continuación, conocé los detalles.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:15, en el inicio de la jornada escolar, mientras los estudiantes se encontraban en el patio del establecimiento, formando para participar del acto de izamiento de la bandera.

Según reconstruyeron testigos, el agresor, un alumno de entre 15 y 16 años , ingresó al predio con un arma larga que habría ocultado en un estuche de guitarra . Sin generar sospechas, se mezcló entre los demás hasta que, en un momento inesperado, extrajo la escopeta y comenzó a disparar.

Los alumnos corrieron en distintas direcciones para escapar. “Los nenes empezaron a correr, romper vidrios y salir disparando”, detalló Silvana, madre de la institución a Todo Noticias (TN).

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"Todavía no lo podemos entender. Mi señora me llamó y salió corriendo, todos en la escuela buscaron refugio, fue un descontrol total. Uno no imaginaba que podía pasar algo así, nadie esperaba esta situación", explicó Manuel, otro de los padres, al medio.

De acuerdo con los relatos, el atacante efectuó al menos cuatro o cinco disparos con un arma cargada con perdigones, lo que explica el tipo de heridas registradas. Uno de los proyectiles impactó en un estudiante de 13 años, que murió en el lugar sin llegar a recibir asistencia médica.

En medio del descontrol, de acuerdo a algunos testimonios, una auxiliar escolar se abalanzó sobre el agresor; otros, detallan que fueron dos preceptores. Después de un forcejeo, lograron reducirlo y quitarle el escopeta, evitando que continuara disparando.

Una acción que, según coinciden tanto autoridades como testigos, fue clave para impedir una tragedia mayor.

El joven fue inmediatamente retenido dentro del establecimiento hasta la llegada de la policía, que luego lo trasladó y dejó bajo custodia a disposición de la Justicia.

Lo que se sabe de la víctima y los heridos

La víctima fatal es un estudiante de 13 años que recibió el impacto directo de los disparos en el patio de la escuela. Su muerte se produjo en el lugar, sin que pudiera ser trasladado a un centro de salud.

En cuanto a los heridos, al menos tres alumnos de entre 13 y 15 años fueron atendidos inicialmente en el Hospital de San Cristóbal con lesiones provocadas por perdigones. Uno de ellos presentaba impactos en la zona del brazo y el pecho; otro, tenía heridas cerca rostro y el tórax, y fue trasladado al Hospital de Rafaela. Ambos se encuentran fuera de peligro, aunque en estado de shock.

El doctor Armando Borsini, director del establecimiento local, reportó que otros estudiantes con lesiones menores, como cortes, golpes y traumatismos, producto de romper vidrios o saltar desde distintas alturas para escapar del tiroteo. "Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados", señaló.

Cómo sigue la investigación

Tras el ataque, la escuela fue evacuada y las clases suspendidas de manera inmediata en todos los turnos. El lugar quedó bajo custodia mientras peritos y autoridades judiciales comenzaron a trabajar en la recolección de pruebas y la reconstrucción de la secuencia.

Los investigadores buscan establecer el origen del arma y si el adolescente tuvo ayuda o acceso previo dentro de su entorno. También se intenta esclarecer si existían antecedentes de conflictos, amenazas o señales de alerta que pudieran haber anticipado el ataque.

Hasta el momento, no se confirmó públicamente un móvil claro. Algunas versiones indican que el joven no presentaba problemas de conducta notorios. "Los docentes decían que era buen alumno", señaló Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal a TN.