Crece el alerta en Salta luego de confirmarse ocho casos de meningitis en lo que va de 2026 + Seguir en









El Ministerio de Salud provincial detectó infecciones de distinto origen en el sistema nervioso central durante las primeras ocho semanas del año.

Estas afecciones pueden tener origen infeccioso o no infeccioso. Freepik

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó que se detectaron ocho casos de meningitis y meningoencefalitis en lo que va del año. Si bien no todos los cuadros tienen el mismo origen ni la misma gravedad, las autoridades remarcaron la importancia de no minimizar síntomas compatibles y consultar de inmediato ante cualquier señal de alerta.

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Según el informe de la cartera sanitaria salteña, los ocho casos confirmados son tres de meningoencefalitis viral, dos de meningitis tuberculosa, uno de encefalitis por herpes simple, uno de meningitis fúngica y uno de meningoencefalitis bacteriana.

El Ministerio de Salud remarcó que estas enfermedades generan preocupación porque pueden evolucionar rápidamente y dejar secuelas si no se detectan a tiempo.

Por ello, insistieron en que la población debe mantenerse atenta y acudir de inmediato al médico ante fiebre alta, dolor intenso de cabeza, rigidez en el cuello, vómitos o alteraciones del estado general.

meningitis.jpg Si bien no todos los cuadros tienen el mismo origen ni la misma gravedad, ningún síntoma compatible debe ser minimizado. Qué son la meningitis y la meningoencefalitis La meningitis es una enfermedad del sistema nervioso central que consiste en la inflamación de las meninges, membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Cuando la inflamación compromete también el encéfalo, el cuadro recibe el nombre de meningoencefalitis.

Estas afecciones pueden tener origen infeccioso o no infeccioso, aunque las causas virales y bacterianas son las más frecuentes y las de mayor relevancia para la salud pública, por su potencial para generar brotes. La rápida evolución que registran en ciertos pacientes las convierte en una preocupación prioritaria para los sistemas sanitarios.

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