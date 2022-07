Stranger Things: Running Up That Hill supera las 100 millones de visitas en YouTube

Desde el estreno de "Stranger Things 4", las vistas del video musical de Bush para "Running Up That Hill" se han más que duplicado en YouTube. La canción juega un papel fundamental en la cuarta temporada del thriller sobrenatural ambientado en los años 80 y se escucha en varias escenas fundamentales (así como en el tráiler del Volumen 2). Como resultado, 37 años después de su lanzamiento inicial, "Running Up That Hill" se disparó en las listas de éxitos de todo el mundo y le dio a Bush su primer éxito entre los 10 primeros en los EE. UU.