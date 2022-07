Netflix: películas y series destacadas de la semana

En esta serie de antología, una casa construida en la Argentina de la década de 1920 es la única testigo de los siniestros secretos de sus habitantes.

Pasión de Gavilanes: Temporada 2 (20/7/2022)

Veinte años después, el amor y la lealtad de la familia Reyes Elizondo se ponen a prueba cuando acusan de asesinato a dos de sus hijos.

Un lugar para soñar: Temporada 4 (20/7/2022)

Mientras Mel vive su nueva realidad, el pasado de Jack amenaza su futuro, y aparecen nuevas caras que causan revuelos en Virgin River.

Películas

Live is Life (18/7/2022)

Cinco chicos que afrontan las realidades de la vida adulta se unen para una última aventura: conseguir una flor mágica que hará sus sueños realidad.

Las viudas de los jueves (20/7/2022)

Cuando tres hombres aparecen muertos en una piscina, sus esposas descubren el precio que su comunidad privada ha pagado para ocultar sus secretos.

El Hombre Gris (22/7/2022)

El Hombre Gris Netflix

El Hombre Gris es el agente de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling), también conocido como Sierra Six. Después de su escape de prisión y de ser reclutado por su controlador, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry, quien alguna vez fuera un mercader de la muerte altamente calificado de la agencia, ahora es perseguido por todo el mundo por su ex-compañero Lloyd Hanson (Chris Evans), quien hará hasta lo imposible por eliminarlo. Pero cuenta con la ayuda de la agente Dani Miranda… y la va a necesitar.

Documentales y especiales

David A. Arnold: It Ain't For the Weak (19/7/2022)

Desde Cleveland, David A. Arnold bromea sobre las peleas conyugales y los niños privilegiados, y comparte el detrás de cámaras con su familia.

Niños y familia

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (18/7/2022)

Una joven poni hace nuevos amigos en su misión para que la magia vuelva a su mundo en esta versión para cantar de «My Little Pony: Nueva generación».

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read (18/7/2022)

Sigue a los amigos Bip, Bup, Bing, Bang y Bo en tres volúmenes de pequeñas lecciones de lectura con una banda sonora repleta de canciones pegadizas.

Jurassic World: Campamento Cretácico - Temporada 5 (21/7/2022)

La serie animada para toda la familia ambientada en el mundo de la exitosa franquicia jurásica regresa a paso firme con una nueva temporada.

Anime

One Piece: Nuevos Episodios (22/7/2022)

Con sus amigos en manos del Gobierno Mundial, los piratas de Sombrero de Paja preparan el ataque definitivo a los militares en la isla de Enies Lobby.