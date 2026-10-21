La Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina celebró su encuentro anual con foco en la IA y el desafío del talento

El encuentro combinó debates sobre inteligencia artificial, talento y negocios, la firma de un convenio para impulsar habilidades digitales y la entrega de los Premios Sadosky 2026.

El CESSI celebró su SummIT 2026 junto a 1.500 participantes del sector productivo, tecnològico y público.

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) reunió a más de 1.500 personas en el CESSI SummIT 2026 , un encuentro que combinó debates sobre inteligencia artificial (IA), transformación del trabajo e innovación tecnológica. La jornada se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y marcó un hito para el sector ya que el evento celebró la segunda edición del IA Day, la cuarta del Talent SummIT y la 22ª entrega de los Premios Sadosky.

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Con foco en la aplicación de nuevas tecnologías en las empresas, el evento convocó a referentes del sector público y privado, empresarios, emprendedores y académicos. Entre los asistentes estuvieron Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) , Daniela Ramos , subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , quien encabezó la firma de un convenio con el CESSI para fortalecer la articulación entre el sector público y la industria tecnológica.

Uno de los ejes centrales de debate de la jornada fue la incorporación de inteligencia artificial en los procesos productivos , con experiencias de empresas de sectores como salud, fintech, seguros, comercio electrónico, logística, agro, energía y minería. También se abordaron los desafíos de la gobernanza de estas herramientas, la necesidad de desarrollar talento local, los límites legales y los criterios éticos para su implementación.

“ La tecnología dejó de ser un sector más de la economía para convertirse en una infraestructura clave para la competitividad de todo el entramado productivo . En Argentina, la industria del software generó cerca de 65.000 puestos de trabajo en la última década, arribando así a más de 160.000 recursos, y hoy tiene el desafío de convertirse en un socio estratégico del resto de las industrias, potenciando la IA aplicada. Desde CESSI queremos ser ese puente y demostrar que cada empresa, sin importar su tamaño, puede encontrar en el software argentino las herramientas para innovar y competir a nivel global ”, señaló el presidente de CESSI, Pablo Fiuza.

Sobre este proceso, acelerado por la fiebre de la IA, Fiuza aseguró que uno de los principales desafíos del país es lograr desarrollar el talento adecuado: "La IA avanza, las herramientas evolucionan y las oportunidades de aplicación se multiplican. Sin embargo, existe una brecha entre las posibilidades que ofrece esta tecnología y la capacidad real de las empresas para incorporarla. En la Argentina, el 40% de las compañías de software afirma que no implementa más inteligencia artificial por falta de personal con los conocimientos necesarios".

Rapallini, por su parte, vinculó la adopción tecnológica con la capacidad de producción de la industria. “Estamos entrando en una de las transformaciones industriales más profundas de la historia, en la que el conocimiento, el software y la inteligencia artificial están redefiniendo los límites de lo que somos capaces de producir. El futuro de la industria dependerá cada vez más de nuestra capacidad para transformar ese conocimiento en soluciones concretas y de integrar el mundo digital con el físico”, sentenció.

El impacto de la IA en el trabajo y los negocios

La agenda también incluyó el Talent SummIT, dedicado a los cambios que la aceleración tecnológica introduce en las organizaciones. Los paneles analizaron los desafíos de liderazgo que plantea la adopción de inteligencia artificial, las habilidades humanas que ganan relevancia y el papel de las áreas de recursos humanos en la transformación del trabajo.

"El problema del talento no desapareció: está cambiando", aseguró al respecto FIuza. En ese sentido, relató que "durante años, la conversación estuvo centrada en la dificultad para cubrir la demanda de perfiles tecnológicos. Hoy, a esa necesidad se suma también la de comprender qué conocimientos y habilidades requiere una industria que está transformando sus procesos de trabajo a partir de la inteligencia artificial".

Sobre la capacitación necesaria, el titular del CESSI ahondó: "Necesitamos actualizar conocimientos de manera continua y generar oportunidades para que las personas puedan adaptarse a los cambios. La capacitación ya no puede pensarse como una etapa que termina al ingresar al mercado laboral, sino como un proceso permanente.

A su vez, también tuvo lugar a Plaza de Negocios, un espacio dedicado a presentar soluciones de software e IA para tareas como el procesamiento de facturas, la atención al cliente, el comercio exterior y la gestión de operaciones y talento. El objetivo fue acercar herramientas tecnológicas a necesidades concretas de las empresas.

"La Argentina tiene una industria del software con capacidad para competir internacionalmente. Para sostener esa posición, necesitamos que cada vez más empresas puedan incorporar inteligencia artificial y transformar su potencial en mejores procesos, nuevos servicios y oportunidades de crecimiento", concluyó Fiuza.

Premios Sadosky 2026: los proyectos reconocidos

La jornada cerró con la 22ª edición de los Premios Sadosky, que reconocen iniciativas, empresas y proyectos vinculados con la innovación y el desarrollo de la industria argentina del software. Según informó CESSI, la convocatoria registró un récord de postulaciones y reunió a más de 60 finalistas.

El Premio Sadosky de Oro fue para Medeatec por la Plataforma OMEGA en YPF. CESSI

El Premio Sadosky de Oro fue para Medeatec por la Plataforma OMEGA en YPF, un proyecto de transformación digital para el mantenimiento y la confiabilidad de redes de ductos. La solución centraliza y digitaliza tareas de mantenimiento en más de 3.500 kilómetros de infraestructura e integra inspecciones, monitoreo de corrosión y cartografía satelital.

También se entregó el Premio Sadosky Comunidad a Compilando Sueños, una iniciativa del Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima, de Villa Soldati. El proyecto promueve que estudiantes desarrollen soluciones tecnológicas para problemas reales, entre ellas FireNova, orientada a la detección temprana de incendios forestales, y SensePad, un dispositivo para personas con discapacidad visual.

La lista de ganadores incluyó las siguientes categorías:

Industria

Innovación en el Ámbito Regional: Programa ATICMA Emprende, de ATICMA.

Innovación Transformadora: AsisTEA, de Xcail Technologies.

Empresa Start Up del Año: Morsis.

Empresa Scale Up del Año: Deitres.

Compromiso con la Calidad: Ataway.

Mercado

Impacto Digital: Plataforma OMEGA en YPF, de Medeatec.

Impacto en el Diseño y Experiencia de Usuario: Incluxia Connect, de Xcail Technologies.

Talento