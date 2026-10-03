Premios Sadosky 2026: la industria del software se prepara para premiar la innovación y el talento argentino

La 22° edición se realizará por primera vez dentro de CESSI SummIT, que reunirá al IA Day y al Talent Summit el 14 de octubre.

La edición 2026 de los Premios Sadosky ya está en marcha. La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) cerró las postulaciones para el reconocimiento a proyectos, empresas, instituciones y equipos vinculados con la industria argentina del software y los servicios basados en el conocimiento, que este año tendrá una nueva modalidad de entrega.

Por primera vez, los premios se realizarán dentro de CESSI SummIT , el encuentro que reunirá en una misma jornada al IA Day y al Talent Summit. La cita será el 14 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y, según informó la organización, convocará a más de 1.500 líderes de negocios, tecnología y capital humano.

"CESSI SummIT propone una mirada integral sobre una transformación que ya está atravesando a todas las industrias. La inteligencia artificial, el talento y la innovación no pueden pensarse como agendas independientes: hoy forman parte de una misma conversación sobre productividad, competitividad y crecimiento. Por eso buscamos reunir en un mismo espacio a quienes están tomando decisiones , implementando tecnología y desarrollando nuevas soluciones, para compartir casos concretos, identificar desafíos y generar un intercambio que permita acelerar la adopción y transformar las oportunidades que ofrece la tecnología en resultados para las empresas y para la economía", explicó a este medio el presidente de la cámara, Pablo Fiuza.

En ese sentido, el referente del sector afirmó que el evento llega en un momento de crecimiento del software argentino: "La industria del software argentina continúa mostrando una capacidad importante para generar valor y competir internacionalmente. Según los últimos datos de OPSSI, las exportaciones de software y servicios informáticos alcanzaron los u$s2.848 millones en los últimos doce meses, un 11,4% más que en el mismo período anterior. Estos números reflejan el potencial de un sector que no solo exporta servicios, sino que también genera empleo calificado, conocimiento e innovación"

"Nuestra expectativa para este año es seguir consolidando ese crecimiento, acompañando a las empresas en la adopción tecnológica y fortaleciendo el talento que necesitamos para capturar las nuevas oportunidades que se abren", concluyó.

Por su parte, la directora ejecutiva de CESSI, Alejandra Larocca, analizó: “Los Premios Sadosky son una oportunidad para reconocer y visibilizar el talento y la innovación que impulsan el crecimiento de nuestra industria. Este año, además, que formen parte de CESSI SummIT, junto al IA Day y al Talent Summit, nos permite poner a los finalistas y a sus protagonistas en el centro de una conversación mucho más amplia: la de cómo la tecnología está transformando las industrias, generando nuevas oportunidades y potenciando el talento argentino”,

El sector llega en un momento de franco crecimiento, atravesado por los debates y desafíos que trae la inteligencia artificial. Según un reporte del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la Argentina (OPSSI) las exportaciones de software alcanzaron un total de u$s744 millones durante el 1er trimestre de 2026 y, en los últimos 12 meses, sumaron u$s2.848 millones (máximo histórico), un 11,4% más que en el mismo período del año anterior.

Las categorías de los Premios Sadosky 2026

Los Premios Sadosky son una iniciativa de CESSI que se entrega desde 2005 en homenaje a Manuel Sadosky, científico argentino y promotor de las ciencias informáticas en el país. Las postulaciones para la 22° edición de los premios cerrarán el próximo 2 de octubre. La edición contempla nueve categorías, divididas en tres áreas:

Industria

Innovación en el Ámbito Regional: reconoce iniciativas de distritos, cámaras, polos, clusters y entidades que impulsen el crecimiento de la Economía del Conocimiento en sus regiones.

Innovación Transformadora: distingue proyectos tecnológicos innovadores, basados en tecnologías como IA, Blockchain, Gaming, Fintech y Ciberseguridad, entre otras, que hayan generado un alto impacto en la productividad.

Empresa Start Up del Año: premia a una empresa de la industria argentina del software y los servicios basados en el conocimiento con dos años o menos desde su inicio.

Empresa Scale Up del Año: reconoce a una empresa en crecimiento y escalamiento dentro de la industria.

Compromiso con la Calidad: distingue a empresas que se destaquen por la gestión de sus procesos, recursos y resultados en busca de la mejora y la innovación.

Mercado

Impacto Digital: reconoce a empresas o equipos de IT que hayan desarrollado e implementado soluciones informáticas con impacto en la transformación digital de empresas productoras de bienes, comerciales o prestadoras de servicios. También contempla iniciativas que integren a la sociedad con el gobierno de su ciudad mediante soluciones orientadas al bienestar social.

Impacto en el Diseño y Experiencia de Usuario: distingue proyectos de software que hayan generado una experiencia positiva, intuitiva y gratificante para sus usuarios, considerando aspectos como usabilidad, accesibilidad, diseño visual, navegación y satisfacción general.

Talento

Innovación en la Formación de Talento: premia a colegios, instituciones educativas, universidades y empresas que hayan implementado iniciativas innovadoras para la formación de talento destinado a la Industria del Conocimiento.

Innovación Social en la Educación y Formación: reconoce a organizaciones de la sociedad civil que hayan desarrollado iniciativas innovadoras en educación y formación, con un fuerte componente tecnológico y de transformación. En este caso, los ganadores recibirán, además de la estatuilla, un aporte económico cuyo monto será definido por la Comisión Directiva de CESSI.

Una nueva categoría con votación del público

Entre las novedades de esta edición también aparece el Premio Sadosky Comunidad, que será otorgado al finalista que reúna la mayor cantidad de votos del público entre todas las categorías.

La votación se realizará a través de la web de CESSI SummIT entre el anuncio formal de los finalistas y la ceremonia de entrega.

Además, entre los ganadores de las distintas categorías se elegirá al ganador del Premio Sadosky de Oro, que distinguirá al mayor referente del año de la Industria Argentina del Software y los Servicios Basados en el Conocimiento.