Always True e Input Output lanzaron una competencia virtual y gratuita para desarrolladores. Comienza el 10 de diciembre y tiene un límite de 50 participantes.

La competencia comenzará el 10 de diciembre de 2026 y permitirá participar de manera individual o mediante equipos.

Los desarrolladores argentinos podrán competir por u$s20.000 en premios en una hackatón internacional de ciberseguridad que comenzará el próximo 10 de diciembre. La iniciativa, organizada por Always True con el apoyo de Input Output (IOG) , será completamente virtual, tendrá inscripción gratuita y estará abierta a programadores de distintos lenguajes y ecosistemas tecnológicos.

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La denominada Developer Experience Hackathon busca que los participantes desarrollen soluciones utilizando las herramientas oficiales de Cardano, con la posibilidad de incorporar inteligencia artificial (IA) durante el proceso. La convocatoria tiene un cupo máximo de 50 inscriptos y las postulaciones estarán sujetas a la revisión de los organizadores.

Los premios estarán distribuidos entre los tres mejores proyectos, mientras que el equipo ganador también recibirá acompañamiento para llevar su desarrollo a producción. Además de reconocer las soluciones presentadas, la competencia permitirá evaluar la experiencia de los programadores al utilizar nuevas herramientas tecnológicas.

La competencia comenzará el 10 de diciembre de 2026 y permitirá participar de manera individual o mediante equipos. No será necesario contar con experiencia previa en Cardano, ya que la convocatoria está abierta a desarrolladores provenientes de cualquier ecosistema.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en la plataforma Luma. Allí tendrán que proporcionar sus datos personales, correo electrónico, usuario de GitHub y antecedentes profesionales.

También deberán indicar cuántos años de experiencia tienen en desarrollo de software, cuáles son sus principales lenguajes de programación y en qué redes blockchain trabajaron anteriormente.

En caso de participar mediante un equipo, cada integrante tendrá que completar su propia inscripción. El formulario permite especificar si el postulante competirá individualmente, si busca compañeros o si ya integra un grupo.

Uno de los requisitos principales es no haber ganado anteriormente una hackatón enfocada en Cardano. Los organizadores verificarán las postulaciones para determinar si los candidatos cumplen con las condiciones de participación.

La inscripción es gratuita, aunque los cupos están limitados a 50 participantes y todas las solicitudes serán revisadas por los jueces.

Cuáles son los premios de la Developer Experience Hackathon

La competencia distribuirá un total de u$s20.000 entre los tres proyectos mejor evaluados, de acuerdo con el siguiente esquema:

Primer puesto: u$s10.000.

Segundo puesto: u$s6.000.

Tercer puesto: u$s4.000.

Además del premio económico, el equipo que obtenga el primer lugar recibirá apoyo para transformar su propuesta en una solución que pueda utilizarse en un entorno de producción.

Los participantes deberán diseñar y entregar un desarrollo completo mediante la documentación y las herramientas oficiales proporcionadas para la competencia. También podrán utilizar asistentes de inteligencia artificial para acelerar sus tareas de programación.

“Estamos buscando a los mejores desarrolladores argentinos, de cualquier ecosistema, para competir por 20.000 dólares en premios”, afirmó Mauro Andreoli, abogado especializado en activos digitales y tecnologías emergentes.

“La experiencia del desarrollador lo es todo. No importa si programás en Rust, Haskell, Java o Solidity: lo que importa es qué tan rápido podés pasar de una idea a algo real”, agregó.

Inteligencia artificial y ciberseguridad: el contexto de la competencia

El lanzamiento de la hackatón se produce en un escenario de creciente preocupación por el uso de inteligencia artificial en los ataques informáticos y por las vulnerabilidades que pueden afectar a empresas y plataformas digitales.

Un informe del Google Threat Intelligence Group y Mandiant advierte sobre un avance significativo en las capacidades de los agentes de IA utilizados para ejecutar operaciones maliciosas.

Entre los casos documentados, el reporte describe sistemas capaces de comparar versiones de código, identificar vulnerabilidades y automatizar ataques. También menciona el robo de credenciales de servicios de inteligencia artificial y la manipulación de asistentes de programación para introducir componentes maliciosos en software.

Según el informe, algunos incidentes permitieron que los atacantes avanzaran desde el acceso inicial hasta el control de una red en cuestión de minutos. En otros casos, el uso fraudulento de servicios de IA generó cargos superiores a u$s100.000 en un solo día.

Este escenario plantea nuevos desafíos para los desarrolladores, tanto por la velocidad de los ataques como por la necesidad de utilizar herramientas que permitan construir aplicaciones de manera eficiente y segura.

“Los atacantes ya se mueven a la velocidad de las máquinas. Así que la verdadera pregunta es: ¿tus herramientas están a la altura?”, planteó Andreoli.

En ese marco, Input Output busca utilizar la competencia para poner a prueba las nuevas herramientas de Cardano y evaluar qué tan sencillo resulta para los desarrolladores crear soluciones mediante su documentación y sus recursos tecnológicos.

La propuesta apunta no solo al resultado final de cada proyecto, sino también al proceso de desarrollo, la facilidad de uso de las herramientas y las posibilidades de incorporar inteligencia artificial a la programación.

Dónde inscribirse y qué requisitos deben cumplir los desarrolladores

La inscripción a la Developer Experience Hackathon se realiza exclusivamente mediante el formulario habilitado por los organizadores en https://luma.com/nbz5nwo6.

Además de los datos profesionales, los postulantes deberán informar si participaron y ganaron competencias anteriores relacionadas con Cardano, cómo se enteraron de la convocatoria y si cuentan con un código de referido.

La participación está abierta tanto a desarrolladores argentinos como del exterior. Los interesados podrán presentar sus proyectos de forma individual o grupal, siempre que cada integrante complete su registro y cumpla con los requisitos establecidos.