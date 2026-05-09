Pablo Fiuza: "La industria del software nunca creció a partir de la estabilidad"

El presidente de a Cámara Argentina de la Industria del Software repasó el 19° Encuentro Empresarial del sector con referentes de todo el país. En un escenario atravesado por la expansión de la inteligencia artificial y el cambio de expectativas económicas con el nuevo gobierno, el sector debate cómo redefinir el empleo, reactivar la demanda y adaptarse a una transformación tecnológica que se expande a un ritmo vertiginoso.

La industria argentina del software continúa un camino de franco crecimiento. Durante 2025 alcanzó un récord de exportaciones por u$s2.951 millones en 2025 y generó más de 4.000 empleos nuevos, aunque a un ritmo más desacelerado desde el 2023. Sin embargo, este año enfrenta al sector con el desafío de debatir las transformaciones desatadas por la inteligencia artificial (IA), entre una dinámica volátil, el optimismo por el potencial exportador y las dudas sobre el futuro del trabajo y la demanda . “La industria del software nunca creció a partir de la estabilidad", afirmó a Ámbito el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Software, Pablo Fiuza , sobre el presente del sector.

La volatilidad y la vertiginosidad en el sector son claras. Mientras la IA expande capacidades, acelera procesos y escala proyectos, también despierta alertas por su omnipresencia y capacidad de dominar nichos productivos. Tan solo pocos meses atrás, en febrero, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF —uno de los principales indicadores bursátiles del sector— llegó a desplomarse un 27% en Wall Street tras la presentación de nuevas funciones de IA para el agente Claude Cowork de Anthropic , para luego repuntar durante las últimas semanas.

Es en este contexto que referentes de todo el país se reunieron en Mar del Plata durante el 19° Encuentro Empresarial de la Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI), realizado junto a ATICMA . “Estamos muy contentos con el resultado de este 19º Encuentro Empresarial, que fue un verdadero éxito y reflejó el enorme potencial y la diversidad de la industria del software en todo el país. Tuvimos más de 300 asistentes, de los cuales un 25% participó por primera vez, y una presencia federal muy marcada, con representantes de distintas localidades de Buenos Aires, CABA y de provincias como Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe entre otras. Más que un congreso tradicional, buscamos generar un espacio de encuentro y diálogo real entre directivos y socios de empresas pequeñas, medianas y grandes de todas las regiones y de distintos modelos de negocios, para debatir la actualidad y el futuro del sector. Trabajamos especialmente sobre los desafíos que enfrenta la industria y la necesidad de actualizar el plan de desarrollo a largo plazo que permita sostener el crecimiento y reconfigurarnos en este contexto global, local y ante los impactos reales de la IA", detalló Fiuza en su discurso de cierre .

Ámbito dialogó con el presidente de CESSI, Pablo Fiuza, sobre las principales preguntas del sector en el presente: el inevitable debate sobre la IA y sus transformaciones, los cambios de expectativas bajo el gobierno de Javier Milei y el rol que puede tener el software (y la economía del conocimiento) en el modelo argentino.

Periodista.: En 2025 tuvieron un récord de exportaciones por un total de u$s2.951 millones. Sin embargo, según el último reporte disponible del Ministerio de Economía nuestro país se ubica en el puesto 44° de exportadores del sector, con el 0,3%, lo que marca una caída en referencia al 0,7% alcanzado en 2011. ¿Dónde se encuentra ubicada hoy la industria a nivel nacional, regional y mundial?

Pablo Fiuza.: Vos tenés exportaciones que tienen que ver con el software y otras que tienen que ver con toda la economía del conocimiento. El software es una porción, si querés la más importante. Los últimos años, salvo alguno en particular, siempre venimos creciendo en exportaciones y ahora estamos en un pico. Si vos mirás toda la Economía del Conocimiento, las exportaciones en el 2025 llegaron a estar entre u$s9.600 y 9.700 millones. Eso la ubica como tercer consorcio exportador. Hasta el año pasado lo compartíamos con la industria automotriz. Hoy tenés la industria cerealera/oleaginosa, segundo tenés todo el complejo energético y después venimos nosotros. Entonces, en ese sentido estamos muy bien posicionados. A nivel regional nosotros somos, en términos de exportaciones, muy importantes. Es verdad que también han crecido otros actores. En Colombia, por ejemplo, se ha desarrollado mucho. ¿Podríamos haber crecido más? Sí. ¿Y a qué lo atribuyo? Bueno, puede haber varios factores. Yo creo que uno es un factor natural de lo que pasa en nuestro país, con la macro. En general, vos tenés todos esos vaivenes que no hay manera de que no nos peguen. La realidad es que ahora la macro se ha acomodado bastante, pero a nosotros estos vaivenes que hemos tenido en los últimos 10, 15, 20 años, naturalmente, nos pegan como país. Pero hoy exportamos el doble de lo que exportábamos 10 años atrás, es muchísimo. Se han hecho las cosas bien. La industria necesita previsibilidad, y eso es lo que a veces falta en nuestro país.

P.: Los últimos datos oficiales reflejan que más del 60% del empleo del sector se ubica en el AMBA. ¿Cómo ven la radiografía del entramado local y qué creen que hace falta para una mayor descentralización?

P.F.: Vos hoy debés tener un 60%, o un poquito más, por ahí 60 y monedas porciento en el AMBA, y el resto lo tenés dividido. Tenés polos fuertes que hoy existen, como es el caso de Córdoba y Mendoza. Después tenés polos muy lindos, como es Tandil, Mar del Plata. La industria en ese sentido, si la comparás con otras, si bien tenés una centralización, la realidad es que también tenés en otras provincias o en otras ciudades, la tenés bastante dividida. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿O cuáles son esas ciudades que más despegan? Vos, para que una ciudad despegue, necesitás el entramado de toda la academia, central para formar gente en esto. Y eso lo que va haciendo es que se aparezcan los emprendedores que crean las empresas y que aparezca ese entramado de empresas. Y el segundo punto es que ese entramado de empresas de software puedan entrar en el otro entramado productivo, ahí es cuando se empieza a consolidar una ciudad como un pequeño hub digital. Si me preguntás que hace falta puntualmente, yo te diría que vamos por buen camino. Si yo miro los últimos años, eso esta creciendo. Cuando aparece la pandemia ayuda un poco a descentralizar. Hoy tenés cerca del 80% de la industria que no va a la oficina o va un día a la oficina un día o 2 días, como mucho. Entonces, tenés mucho ahí de virtualidad. Si vos agarrás la ciudad de Buenos Aires, antes de la pandemia, el 100% de los empleados estaba en AMBA. En la actualidad tenés un 11% o 12% que ya está trabajando desde otra desde otra provincia. Hoy tenés cerca de 30 o un poquito más, de polos y cluster tecnológico, distribuidos por todo el país.

La expansión de la inteligencia artificial y las transformaciones en el sector

P.: Sin lugar a dudas - y cómo sucedió en los últimos dos años - el tema central del encuentro fue la expansión de la inteligencia artificial. ¿Qué cambios en el empleo observa en su industria?

P.F.: Se escuchan muchas cosas, a veces yo creo que algunas ideas son como muy simples. Esto de que llega la IA y se pierde el trabajo, es un poquito más complejo que todo eso. ¿Qué es lo que venimos viendo? Esto de los cambios de los perfiles lo venimos viendo ya hace un tiempito. Lo que está pasando es que hoy la IA está reemplazando muchas tareas repetitivas y, entre esas, hay determinadas IAs que están programando - para simplificar el tema - muy bien. No sé si sistemas muy complejos, pero para sistemas pequeños lo están haciendo muy bien. Hasta acá veníamos poniendo mucho foco en que nos faltaba mucha gente, hasta mitad del año pasado hablábamos de entre 5.000 Y 6.000 puestos de trabajo que no podíamos cubrir. Entonces aparece esto y es como un shock.

Lo primero que vemos es que queremos seguir siendo una puerta de entrada de primer empleo. Pero, claro, ya no es solamente el curso de programación. Lo mínimo que necesitamos es que esas personas que entran a la industria conozcan y se potencien con estas herramientas. Quizás yo no hablaría tanto de programación y empezaría a hablar un poquito más de sistemas en general. Hoy lo que empezamos a buscar es gente que conozca mejor el negocio para el que va a trabajar, conozca estas herramientas para poder utilizarla, tenga un pensamiento lógico más amplio que solamente un lenguaje. Eso es lo que vamos a empezar a buscar, algo más abarcativo. Y después otro tema muy interesante tiene que ver con la gente que hoy está en la industria. Yo ahí veo una responsabilidad social importante también. Porque la IA, lo que sí está haciendo, y va a hacer, es documentar mejor, está probando el software mejor. Entonces, vamos a tener que encontrar la vuelta para esas personas que hace tiempo están en la industria, ver cómo entre todos capitalizamos ese conocimiento esos años de trabajo para ver cómo reconvertir.

image La industria refleja un crecimiento constante en la generación de empleo durante la última década. CESSI

La llegada de Javier Milei y la Argentina como "hub tecnológico"

P.: Otra gran disrupción fue la llegada de Milei al Gobierno. Esto puede verse reflejado en los datos que publica año a año el OPSSI sobre los desafíos que ve la industria. En comparación con 2023, vemos que la inflación pasó del 1° al 9° puesto, mientras que la demanda saltó del 11° al 1°. ¿Cómo impactó en la industria del software el cambio de régimen económico?

P.F.: Sin entrar en si el cambio de modelo es bueno o malo, como le pasa a cualquier industria cuando vos tenés un cambio de modelo tan importante, tenés que adaptarte. Y uno no se adapta de la noche a la mañana. Lo que hoy vemos que está pasando es que hay sectores que no están levantando - hay algunos que sí - pero otros que no. Nosotros tenemos un porcentaje alto de compañías que trabajan fuerte para el mercado interno y cuando ese mercado no termina de despegar en algunos sectores, lo que pasa en ciertos casos es que se resiente. No pasa en una primera instancia, en general, pero en un segundo momento se empiezan a caer los proyectos que tenés, por ahí continúas con los que ya tenías, pero se caen los que estaban por salir, o se frenan. Eso es lo que está pasando y por eso se ve la demanda como un desafío. Desde la cámara lo que estamos tratando de hacer fuerte este año es generar esa demanda. Como con el trabajo con la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento en el impulso de los kits 4.0, por ejemplo. También estamos haciendo misiones al exterior: Miami, el año pasado España, ahora otra vez EEUU, para tratar de vender software. Y después, la inflación dejó de ser un problema, claramente.

P.: En su discurso, Milei asegura que quiere hacer de Argentina un “hub tecnológico” mundial. ¿Qué aciertos ven de la gestión y qué desafíos enfrentan en el sector?

P.F.: Como sector, que el Presidente ponga continuamente nuestra industria sobre el tapete, posicionándonos como hub digital, es muy bueno. Nosotros creemos que Argentina tiene ese potencial y los números nos avalan. Creo que la macro se acomodó y eso da previsibilidad, lo que está bueno para nosotros. Nos gustaría que todos los sectores puedan levantar, aspiramos a que eso suceda con el correr de los meses. Yo creo que esos son aciertos. No te diría así errores. Yo creo que la ley, también tengo que ser honesto, tanto con autoridades nacionales como provinciales, siempre hemos tenido muy buena recepción. Nobleza obliga. La ley de Economía del Conocimiento es un tema que para nosotros es importantísimo. Yo no lo planteo ni siquiera como una ley de términos sectoriales, para mí es muy importante para el país. Y no tiene que ver con este Gobierno. Es una ley que yo siempre digo, es una política de Estado, pasó 4 o 5 gobiernos diferentes, del 2004 que tenemos esta ley. Pasó a Néstor Kirchner, a Cristina, a Mauricio Macri, a Alberto Fernández y ahora a Milei. Eso es extraordinario. Me encantaría que aparezcan otras políticas de Estado como esta. Para nosotros fue fundamental. Este Gobierno optó por mantenerla, tenemos ahí un tema con los cupos, que estamos trabajando, que por ahí falta algún que otro fondo. El tema de a veces no tener fondos para determinados cupos tiene que ver con la previsibilidad. Nosotros desde la Cámara estamos armando un equipo de trabajo. La ley se vence en el 2029, y estamos ahí trabajando, por lo menos para ver si conviene mejorarla y cómo continuarla.

P:. Hablamos de ciertas bondades de la IA, pero es innegable la cantidad de discusiones alrededor del uso responsable de la misma. ¿Creé que es momento de qué Argentina trabaje en un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial?

P.F.: El año pasado trabajamos bastante sobre el tema de la regulación de la ley. La postura que tiene la cámara es que está bueno esta idea de darle un marco legal a la IA. Lo que no creemos que ahora esté bueno es que ese marco legal frene el tema de las inversiones, porque eso cambia todos los días. Creo que sí tenemos que pensar un marco legal, sobre todo sobre todo teniendo en cuenta determinados aspectos: tema de salud o cuando se aplica en temas de seguridad nacional. Ahí tenemos que ver y hay varias cosas que están funcionando a nivel internacional. Está el concepto de los ‘sandbox’, que es la cajita de arena donde juegan los chicos. La idea es: si toca temas que son sensibles, dame el algoritmo, lo probamos juntos en un sandbox y si vemos que no tiene sesgo, que funciona, lo largamos. Lo que no creemos es que haya que hacer algo hoy tallado en piedra, porque esto está cambiando tanto que yo creo que tenemos que dejar circular un poco, porque lo peor que nos puede pasar es que se frenen las inversiones, eso es lo que no queremos. Entonces, no miramos con reticencia un marco legal, al contrario, hemos trabajado en eso el año pasado, este año estamos con la Comisión de Diputados. Pero nuestro esquema va por este lado.

Las expectativas para el 2026

P.: En medio de este ritmo vertiginoso, ¿dónde creés que va a encontrarse la industria del software en el 20° encuentro?

P.F.: Nosotros tenemos una agenda 2030 que se hizo hace 5 años y probablemente tengamos que actualizarla y empezar a pensar en el 2035. El año que viene la industria nos va a encontrar con Inteligencia Artificial metida, no sé si en todas las compañías, no sé si en toda la industria, pero sí te digo en un porcentaje elevado. Creo que gran parte de esa industria va a empezar a capitalizarla. Nos va a encontrar acercándonos a algunos sectores donde hoy no venimos trabajando. Quizás nos encuentre teniendo más claro cuál es el nuevo empleo que queremos tomar. Probablemente, nos encuentre otra vez generando empleo, no te digo el mismo que generamos en el 2025 o 2024, pero me encantaría que nos encuentre generando empleo nuevamente, con este concepto, pero diferente. Y siendo una industria que probablemente, para nuestro país, sea la primera que ya tenga la inteligencia artificial y que esté capitalizando todas sus bondades o todas las que podamos capitalizar hasta el año que viene.

Algo que digo siempre es que esta industria nunca creció a partir de la estabilidad. Nunca creció porque el mundo fuera estable. Nuestro rubro siempre creció porque vino una disrupción. De alguna manera, nosotros tratamos de entender esa disrupción, aprender y construir desde ahí, eso pasó siempre. Es decir, vivimos Internet que cambió nuestras vidas, la industria. Algunos me dicen ‘sí, pero la cambió en 15 años’. Eso lo entiendo, esto fue solo en 2. Pero, digo, no podemos decir que no es disruptivo, siempre crecimos a partir de eso, y esta no es la excepción. Entiendo que estamos todos golpeados, pero vamos a entender y construir sobre lo que la IA nos brinda.