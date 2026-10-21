Los videojuegos por streaming amenazan a las consolas tradicionales y prevén ventas por u$s38.000 millones en 2035

El avance de la inteligencia artificial y la computación en la nube impulsan este mercado. La oferta plantea un escenario futuro donde las consolas con hardware potente no serán necesarias para jugar a los títulos más novedosos.

El mercado de videojuegos por streaming crece al calor de la inteligencia artificial y amenaza con desplazar a las consolas tradicionales como PS5 o Xbox. En detalle, los juegos transmitidos por internet alcanzarán ventas por u$s38.000 millones en 2035.

El dato surge de un informe realizado por Bloomberg Intelligence, que pone el foco sobre como la proliferación de la inteligencia artificial y los centros de datos para la computación en la nube pueden generar profundos cambios en el mercado de los videojuegos.

Pero, ¿ qué diferencia hay entre los videojuegos por streaming y el mercado tradicional ? Básicamente, dónde ocurre el juego y quién se hace cargo del costo .

En el modelo tradicional, el jugador compra una consola o una PC potente y los títulos corren en su propio equipo : la inversión inicial es alta, pero el rendimiento es estable , funciona sin conexión y lo comprado queda en la biblioteca personal de cada jugador .

En el streaming, en cambio, el juego se procesa en servidores remotos y llega a la pantalla como un video , lo que permite jugar títulos exigentes desde un celular, una notebook o una tele sin hardware sofisticado y con un costo de entrada mucho menor, normalmente a través de una suscripción . La contrapartida es que el peso se traslada del equipo a la red : la experiencia depende de una conexión rápida y estable, la latencia suele ser mayor que en un dispositivo local y el catálogo, en lugar de pertenecerle al usuario, queda sujeto a lo que el servicio decida ofrecer .

En la actualidad, más que un reemplazo, hoy el cloudgaming aparece como un modelo complementario, algo que compañías como Microsoft ya incorporan a su oferta de consolas.

Si bien este mercado ya existía, la Inteligencia Artificial impulsa su alcance y posibilidades más allá de lo explorado hasta ahora. Este tipo de tecnología contribuye a reducir los costos, lo que facilita la infraestructura necesaria para los servicios de streaming.

El avance de la IA en el universo de los videojuegos podría modificar el modelo de negocio de las consolas tradicionales. A medida que los juegos demanden mayor potencia de procesamiento, transmitir los contenidos desde centros de datos aparece como una alternativa más eficiente que desarrollar y lanzar nuevas consolas cada pocos años.

Cómo se preparan los grandes jugadores del mercado

En ese escenario, Nintendo es uno de los nombres que surge con una desventaja inicial frente a competidores con una mayor presencia en el negocio del juego en la nube. La compañía japonesa mantuvo hasta ahora el streaming como un componente secundario de su estrategia, mientras que Sony cuenta con un ecosistema más consolidado a través de PlayStation Plus y su dispositivo PlayStation Portal, que permite acceder a los juegos de forma remota.

Microsoft, Nvidia y Tencent, en cambio, podrían beneficiarse de las inversiones que realizaron en infraestructura de computación en la nube, según informa Bloomberg Intelligence. La evolución de este mercado también dependerá de la capacidad de las empresas para ofrecer potencia gráfica y procesamiento sin exigir que los usuarios actualicen constantemente sus equipos.

Archivo. ¿El fin de las consolas? El videojuego en la nube no necesita de hardware de última generación. Sony

Microsoft conservaría cerca del 40% del mercado a través de Xbox Cloud Gaming. Su servicio registró aproximadamente 220 millones de horas de juego en streaming durante el trimestre que terminó en septiembre.

Nvidia, por su parte, cuenta con una ventaja tecnológica por su posición como diseñadora de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) más demandadas. Su plataforma GeForce Now le permite competir en el segmento de videojuegos en la nube, mientras que Tencent es considerada una de las compañías tecnológicamente más avanzadas dentro del ecosistema chino.

Las GPU son un componente central de esta transformación, ya que permiten procesar tanto las cargas de trabajo de inteligencia artificial como los gráficos tridimensionales que requieren los videojuegos.

La inteligencia artificial y la presión sobre los videojuegos

La industria de los videojuegos se encuentra entre los sectores más expuestos al avance de la inteligencia artificial. Las tecnologías utilizadas para desarrollar juegos comparten fundamentos con las herramientas de IA, mientras que la presión para reducir costos impulsa a las compañías a reorganizar sus equipos y mejorar la eficiencia.

El CEO de Epic Games, Tim Sweeney, afirmó esta semana que la empresa está reorganizando a sus desarrolladores para optimizar su utilización y alcanzar la máxima aceleración de la inteligencia artificial.

We have a huge pivot underway here at Epic, moving developers around to retool for maximum AI acceleration.



The aim isn't to do the same stuff with fewer people, but to enable everyone here to build MORE and BETTER stuff, and to bring the benefits to all teams using Unreal. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 12, 2026

Epic Games es la compañía responsable de Unreal Engine, uno de los motores gráficos utilizados para crear videojuegos en tres dimensiones. La reorganización de sus equipos refleja cómo la incorporación de estas herramientas comienza a influir no solo en la infraestructura necesaria para ejecutar los juegos, sino también en los procesos empleados para producirlos.