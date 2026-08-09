Plataformas de streaming: cómo usar tus dólares para pagar menos y evitar impuestos excesivos

Revisar los abonos, eliminar los servicios que se repiten y elegir la mejor manera de cancelar las cuentas puede abaratar el gasto mensual del hogar.

Las suscripciones a plataformas de streaming se convirtieron en un gasto fijo para el presupuesto de la mayoría de los hogares argentinos. Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube Premium y otros servicios se acumulan junto con herramientas laborales, almacenamiento en la nube y aplicaciones que también exigen un pago mensual en dólares .

El problema se da cuando varias cuotas se cobran al mismo tiempo y el usuario ya pierde noción de cuánto gasta cada mes . Es por que revisar los servicios contratados de manera constante, además de saber en qué moneda te conviene pagar para cancelar los consumos que vienen del exterior, puede generar una gran diferencia en tu bolsillo .

Lo primero que hay que hacer es revisar todas las suscripciones activas y detectar cuáles son las que efectivamente siguen siendo necesarias. Al mantener muchas suscripciones, muchas personas siguen pagando servicios que dejaron de usar hace meses, planes superiores a los que necesitan o períodos gratuitos que pasaron automáticamente a una modalidad paga.

Con tantas cuentas abiertas, uno deja de tener noción de cuanto está pagando por servicios de entretenimiento.

También hay que buscar si se está pagando por dos plataformas que cumplen la misma función, por ejemplo, si una persona tiene Spotify y YouTube Premium únicamente para escuchar música, puede evaluar cuál usa más seguido y darse de baja de la otra. Lo mismo mismo pasa con varias aplicaciones de películas y series cuando una de ellas no se usa hace un buen tiempo.

También es fundamental verificar los servicios incluidos dentro de los planes de telefonía o internet , ya que algunas empresas suman Netflix, Disney+ u otras opciones dentro de determinados paquetes, por lo que un usuario puede llegar a pagar dos veces por la misma plataforma.

Las pruebas gratuitas sirven para conocer un servicio antes de empezar a pagarlos. Hay empresas que ofrecen pruebas de 7, 14 o hasta 30 días. Como usuario, lo mejor es programar una alarma antes del vencimiento para cancelar a tiempo si el producto no cumple con las expectativas.

Otro truco es desactivar la renovación automática del pago, de tal manera que el usuario pueda mantener un mayor control sobre qué servicio mantiene cada mes y cuál puede llegar a suspender hasta que vuelva a necesitarlo. Los planes familiares y grupales son muy buenos para bajar todavía más el costo por persona, ya que Spotify o YouTube Premium contemplan cuentas compartidas.

Para herramientas que se usan todo el año, los planes anuales pueden aplicar descuentos que alcanzan hasta el 40% de la cuota. Según cifras correspondientes a diciembre de 2025, ocho de las suscripciones digitales más populares podían sumar alrededor de $78.126 mensuales. Eso crece con videojuegos, almacenamiento, inteligencia artificial y programas profesionales.

Esta es la mejor manera de organizar el presupuesto y evitar gastos innecesarios. Pexels

Por qué es conveniente pagar en dólares las suscripciones de las plataformas.

Muchos consumos digitales internacionales están expresados en dólares dentro del resumen de la tarjeta. Si el usuario cancela esa deuda con pesos, puede aplicarse una percepción del 30% por Ganancias o Bienes Personales, además de los cargos que correspondan a cada servicio.

Desde 2025, el Impuesto PAIS ya no alcanza este tipo de consumos, pero la diferencia entre cancelar la parte en moneda extranjera con pesos o hacerlo con dólares propios sigue siendo notoria. La alternativa principal está en adquirir dólar MEP y mantenerlo en una caja de ahorro en esa moneda. Cuando llega el resumen, el titular puede cancelar directamente el saldo expresado en dólares y evitar la percepción cambiaria del 30%.

Para hacerlo de manera correcta, es fundamental revisar el mecanismo de cada banco. En tarjetas con débito automático suele ser necesario aplicar un stop debit antes del vencimiento para impedir que la entidad convierta automáticamente el saldo a pesos. Después, el usuario debe cancelar por separado la parte expresada en dólares desde su cuenta en esa moneda y abonar el componente en pesos según las instrucciones del banco.