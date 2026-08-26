Ventas, jugadores y wishlists: qué métricas importan para medir el éxito de un videojuego

Las compañías se adaptan para mostrar el rendimiento de sus lanzamientos. Sin embargo, no todas permiten conocer con precisión sus ventas o rentabilidad.

Medir el éxito de un videojuego no es una tarea sencilla. En una industria que mantiene buena parte de sus cifras bajo reserva, los indicadores disponibles —desde las listas de deseos hasta la cantidad de jugadores— no siempre permiten determinar cuánto vendió un título o si realmente fue rentable para su desarrollador.

Algunas organizaciones profesionales, como SELL en Francia, difunden periódicamente datos de ventas proporcionados por los propios editores . A esto se suman las estimaciones de distintas empresas de análisis de mercado, que utilizan información pública, datos facilitados por las compañías, paneles de usuarios y clasificaciones.

Antes del lanzamiento, las tiendas digitales de PlayStation, Xbox y Nintendo, además de plataformas como Steam y Epic, permiten a los usuarios incorporar los juegos a sus "listas de deseos" para expresar su interés.

Cuando esas cifras alcanzan niveles elevados, algunas editoras las utilizan como una señal de expectativa, especialmente cuando superan el millón de usuarios. Sin embargo, analistas del sector advierten sobre la incorrecta igualación de las listas de deseos con ventas efectivamente concretadas.

En ese escenario, las preventas ofrecen una señal más confiable sobre el desempeño comercial, aunque tampoco permiten traducir directamente la cantidad de unidades en ingresos.

Una de las principales diferencias - y poca certeza de esta métrica - también se observa al comparar el volumen de copias con su precio. Un millón de unidades vendidas a 10 dólares no representa los mismos ingresos que esa misma cantidad comercializada a 70 dólares.

Otro parámetro al que se le suele prestar mucha atención es la cantidad de jugadores. Sin embargo, en la industria advierten que una compañía que destaca este dato en lugar de las ventas puede ser una señal de que intenta evitar mostrar el verdadero desempeño comercial del título, especialmente cuando está incluido en un servicio de suscripción.

En paralelo, las cifras de "usuarios simultáneos" de Steam son seguidas de cerca por las comunidades de videojuegos, ya que se trata de una de las pocas estadísticas disponibles públicamente. La misma refleja la atención del público en una de las plataformas que más mercado reúne.

Sin embargo, esta cifra tiene poca trazabilidad: no da ninguna indicación sobre de dónde vienen los jugadores y dónde irán después. Además, las estadísticas de Steam tienen un alcance limitado: solamente contemplan a los usuarios de esa plataforma y no incluyen a quienes juegan mediante otros proveedores o consolas.

Tiempo de juego y presencia online

El tiempo que los usuarios pasan dentro de un título adquiere especial relevancia en los videojuegos de acceso gratuito, como "Fortnite" y "Roblox", que posteriormente ofrecen contenidos de pago.

Esta métrica es central en un mercado donde los distintos juegos compiten constantemente por captar y retener la atención de los jugadores. La actividad de las comunidades de fans, los adelantos publicados en YouTube y las conversaciones en redes sociales también se convirtieron en señales relevantes para medir la repercusión de un lanzamiento, tanto después de su llegada al mercado como para anticipar su posible impacto.

También pueden aportar información las visualizaciones que acumulan los contenidos vinculados a un juego en YouTube y Twitch después de varias semanas, así como la continuidad de los streamers que siguen jugando a determinados títulos.