Trip Hawkins fundó Electronic Arts y se convirtió en una figura clave de la industria de los videojuegos.

La industria de los videojuegos generó algunas de las mayores fortunas de las últimas décadas. Entre sus protagonistas aparece Trip Hawkins , un empresario estadounidense que pasó de trabajar junto a Steve Jobs en Apple a crear una de las compañías más importantes del entretenimiento digital.

Durante sus años de mayor éxito, Hawkins acumuló acciones, propiedades e inversiones que le permitieron llevar una vida de grandes gastos. De todas formas, una combinación de negocios que no funcionaron como esperaba y conflictos con las autoridades tributarias complicó sus finanzas .

Trip Hawkins fundó Electronic Arts (EA) en mayo de 1982, después de abandonar Apple e invertir u$s200.000 de su propio dinero en una compañía que buscaba transformar el negocio de los videojuegos. El empresario había estudiado en Harvard, donde desarrolló una especialización de la teoría de juegos, y posteriormente obtuvo un MBA en Stanford. En 1978 ingresó a Apple como uno de sus primeros 50 empleados y trabajó en áreas de estrategia y marketing.

Electronic Arts creció hasta convertirse en una de las compañías más importantes del entretenimiento digital.

Su experiencia en la compañía de Steve Jobs le permitió tratar a los desarrolladores de videojuegos como artistas y darles el mismo reconocimiento que recibían los músicos o los directores de cine. Bajo esa idea nació Electronic Arts, que empezó a publicar títulos como "Pinball Construction Set", "Archon" y "M.U.L.E." .

El crecimiento se aceleró en 1988 con el lanzamiento de "John Madden Football" , que dio origen a una de las franquicias deportivas más exitosas de la industria. Posteriormente, EA incorporó otros títulos deportivos como "FIFA" y "NHL" , y extendió sus operaciones hacia nuevos géneros.

La compañía también desarrolló franquicias como "Los Sims", aunque este último juego llegó al mercado años después de que Hawkins dejara su dirección. En enero de 1989, Electronic Arts empezó a cotizar en el Nasdaq. En ese momento, Hawkins conservaba el 20% de las acciones de la empresa.

Para 1996, su participación se había reducido al 10%, pero la compañía ya tenía una valoración de u$s1.000 millones. Su patrimonio personal alcanzó u$s100 millones, según los antecedentes obtenidos posteriormente por la Justicia estadounidense.

Entre 1996 y 1998, el empresario vendió acciones por más de u$s66 millones. Parte del dinero financió su estilo de vida y nuevos proyectos, entre ellos The 3DO Company, una empresa con la que intentó competir en el mercado de las consolas. Hawkins invirtió u$s12 millones en 3DO, que contó con el respaldo de compañías como Panasonic y Time Warner. Sin embargo, la consola no logró imponerse frente a competidores como Sony, y el negocio fracasó.

El empresario llevó una vida de grandes lujos durante sus años de mayor éxito financiero. Gentileza - King of Hearts

El avión privado de US$ 11,8 millones y los gastos mensuales que nadie frenó a tiempo

En 2000, Trip Hawkins compró un avión privado por u$s11,8 millones, con gastos operativos de u$s1 millón anuales. El jet se convirtió en uno de los símbolos de su vida como multimillonario y lo usaba tanto para viajes profesionales como para vacaciones familiares a destinos como Hawái, Inglaterra, Rusia e Italia.

A los costos de funcionamiento se sumaban importantes gastos de estacionamiento y mantenimiento de la aeronave. El alquiler del hangar podía alcanzar los u$s100.000 mensuales. El empresario también gastaba constantemente en cosas como:

residencia familiar en Atherton: u$s3,5 millones

propiedad vacacional en La Jolla: u$s2,6 millones

abonos de temporada y estacionamiento para partidos de los San Francisco Giants: más de u$s8.900 anuales

Cadillac Escalade: u$s70.000

Además, la familia afrontaba gastos de colegios privados, vehículos y personal doméstico. Los registros judiciales determinaron que, entre enero de 2004 y septiembre de 2006, los gastos personales del matrimonio superaron sus ingresos por una suma acumulada de entre u$s516.000 y u$s2,35 millones.

Hawkins vendió el avión en 2003 por u$s5 millones, mucho menos que el precio que había pagado tres años antes. En una entrevista de 2015, el empresario reconoció que la compra había sido un error y explicó que inicialmente pensó que disponer de una aeronave propia le permitiría trabajar con mayor eficiencia.

Para entonces, sus problemas ya habían alcanzado los tribunales, y en 2006 se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense y empezó a desprenderse de propiedades para afrontar sus obligaciones tributarias. Ese mismo año vendió su residencia de Atherton por u$s6,5 millones y un inmueble en La Jolla por u$s3,5 millones. Los ingresos se destinaron a reducir parte de sus deudas con las autoridades fiscales.

Los problemas fiscales marcaron una etapa complicada en la trayectoria del fundador de EA. Freepik

Las "guaridas" fiscales que salieron carísimas y el costo de oportunidad de miles de millones

El conflicto financiero más grande de Trip Hawkins empezó cuando las autoridades tributarias rechazaron las estrategias que había empleado para reducir los impuestos derivados de la venta de sus acciones de Electronic Arts.

El empresario había recurrido al asesoramiento de la firma contable KPMG, que le recomendó dos mecanismos conocidos como FLIP (Foreign Leveraged Investment Program) y OPIS (Offshore Portfolio Investment Strategy).

Estas estructuras involucraban operaciones financieras con bancos suizos y sociedades radicadas en las Islas Caimán. Su objetivo era declarar pérdidas que permitieran compensar las ganancias obtenidas por la venta de acciones. Entre 1996 y 2000, Hawkins registró pérdidas fiscales superiores a u$s60 millones, aunque el capital efectivamente comprometido en esas operaciones rondaba los u$s3,5 millones.

El Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS) cuestionó las maniobras y rechazó los beneficios tributarios declarados. Como consecuencia, Hawkins enfrentó reclamos millonarios:

IRS: u$s21 millones en impuestos, intereses y sanciones determinados inicialmente

autoridades fiscales de California: u$s15,3 millones

reclamación federal pendiente tras pagos y embargos posteriores: u$s19 millones

reclamación estatal pendiente en el proceso de bancarrota: u$s10,4 millones

El caso dio lugar a una extensa disputa judicial. En 2011, una instancia federal respaldó la decisión de impedir que Hawkins cancelara determinadas deudas tributarias por la bancarrota. Sin embargo, en 2014 el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó esa decisión y estableció que los gastos excesivos no bastaban para demostrar una intención deliberada de evadir impuestos.

La causa volvió a una instancia inferior para examinar si existía esa intención específica y en 2016 Hawkins consiguió una resolución favorable que permitió la cancelación de sus obligaciones tributarias anteriores a la bancarrota. La controversia también alcanzó a KPMG, que en 2005 aceptó pagar u$s456 millones para resolver un proceso penal federal por la comercialización de refugios fiscales fraudulentos.

Ahora, Electronic Arts fue adquirida por u$s55.000 millones, a través de una operación encabezada por el fondo soberano de Arabia Saudita y las firmas Silver Lake y Affinity Partners. Si Hawkins hubiera conservado el 20% que poseía cuando EA salió a bolsa, esa participación habría tenido un valor de u$s11.000 millones.

Incluso si hubiera mantenido el 10% que tenía a mediados de los años 90, la cifra alcanzaría los u$s5.500 millones. Después de sus problemas financieros, Hawkins se mantuvo en la industria tecnológica con proyectos de videojuegos, asesorías empresariales y actividades educativas. También fue profesor de emprendimiento y liderazgo en la Universidad de California en Santa Bárbara entre 2016 y 2019.