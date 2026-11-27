Rockstar Games incorporó una curiosa función en los autos eléctricos de su nueva entrega que puede complicar a los jugadores.

La marca ficticia Coil apareció por primera vez en la quinta entrega de la franquicia con modelos inspirados en automóviles reales.

El robo de autos es la mecánica que le da a Grand Theft Auto su nombre. Desde sus inicios, los jugadores pudieron adueñarse de diferentes vehículos para recorrer las ciudades ficticias de Rockstar Games, escapar de la policía o completar misiones.

Con GTA 6, la empresa llevó esta dinámica un paso más allá, incorporando nuevas tecnologías a los autos que circulan por Leonida . Entre ellos, los modelos Coil, una marca ficticia inspirada en Tesla , la automotriz de Elon Musk.

A poco más de una semana del lanzamiento del tan esperado videojuego, los usuarios descubrieron que estos autos cuentan con un sistema de seguridad que no solamente impide que sean robados, sino que también puede intervenir directamente en la conducción y facilitar la detención de los protagonistas.

Los autos Coil cuentan con una tecnología denominada Autonomous Security System , que se activa cuando detecta un acceso no autorizado. Una vez que el personaje entra al vehículo, el sistema puede bloquear las puertas e impedir que el jugador tome el control .

A partir de ese momento, existen dos posibles escenarios: el auto se queda detenido hasta que llegan los agentes policiales o activa su sistema de conducción autónoma para trasladar al ladrón hasta la comisaría más cercana.

Coil no es una incorporación nueva. La marca apareció en Grand Theft Auto V, lanzado en septiembre de 2013, y posteriormente amplió su catálogo de vehículos dentro de GTA Online. Su modelo más reconocido es el Coil Raiden, un eléctrico de lujo cuyo diseño está inspirado en el Tesla Model S. El fabricante ficticio también produjo deportivos eléctricos y motos dentro del universo de Rockstar.

Antes del lanzamiento de GTA 6, Rob Nelson, codirector de Rockstar North, había adelantado que los autos contarían con diferentes niveles de seguridad. Según explicó, los protagonistas deben conseguir herramientas a medida que avanzan en la historia para acceder a ciertos modelos.

Trato preferente a los dueños y más control: la sátira de Rockstar

La particularidad de los autos Coil no termina en su sistema antirrobo. Los propietarios de estos vehículos parecen recibir un trato preferencial por parte de las autoridades policiales de Leonida. Con otros modelos eléctricos presentes en el videojuego no se observa el mismo comportamiento.

La incorporación de esta tecnología coincide con la renovación del sistema de búsqueda policial de GTA 6. A diferencia de las entregas anteriores, los agentes pueden aprovechar información obtenida mediante cámaras de seguridad y testimonios de personajes que presenciaron un delito.

Además, las autoridades pueden reconocer la cara de los protagonistas, su vestimenta y los vehículos que manejaban durante una persecución. Cambiar de auto, una estrategia habitual en GTA V, ya no garantiza que los personajes dejen de ser buscados.

El comportamiento de los Coil funciona como una sátira sobre los avances de la conducción autónoma, la recopilación de datos personales y el acceso a tecnologías de seguridad en los segmentos de mayor poder adquisitivo.

Cómo escapar si quedás atrapado antes de que te atrape la policía

Aunque el sistema antirrobo impide abrir las puertas y recuperar el control del volante, los jugadores descubrieron que existe una alternativa para abandonar el vehículo antes de ser detenidos. Para hacerlo, pueden usar la opción “Break Window” (Romper Ventana) que aparece en pantalla. En PlayStation 5, esta acción se desarrolla con el botón cuadrado del joystick.

Una vez roto el vidrio, el personaje puede salir del auto. Otra posibilidad consiste en esperar a que los agentes abran las puertas para intentar escapar en ese momento. Esta alternativa resulta más complicada, debido a la presencia policial alrededor del vehículo. ¿Te animás a probarlas?