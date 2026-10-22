¿Qué es PHP y por qué una falla de seguridad puso en alerta a internet?

Las fallas estuvieron ocultas durante más de una década y expusieron servidores a posibles ciberataques. Distintos gobierno optaron por desconectar sus webs hasta implementar las medidas de ciberseguridad pertinentes.

Cuando se habla de los riesgos de la inteligencia artificial, el debate suele girar en torno a escenarios distópicos y posibles catástrofes globales. Sin embargo, algunas de las alertas más concretas pasan por problemas menos visibles, como las vulnerabilidades de seguridad que permanecen ocultas durante años . Este es el caso de PHP , uno de los lenguajes de programación más utilizados en internet, cuyos desarrolladores publicaron el miércoles parches urgentes para corregir fallas que llevaban años sin detectarse y recomendaron actualizar los sistemas cuanto antes .

La advertencia tuvo repercusiones a escala global: varios países desconectaron temporalmente sitios web gubernamentales ante el riesgo de que piratas informáticos aprovecharan las vulnerabilidades . Países Bajos, Francia, Dinamarca y Finlandia estuvieron entre los que tomaron medidas preventivas para reducir la exposición de sus sistemas.

El medio, sin embargo, fue momentánea. Los investigadores que detectaron las fallas con ayuda de inteligencia artificial aseguraron que las correcciones ya están disponibles. El principal desafío ahora es la velocidad con la que gobiernos, empresas y otros usuarios logren implementar las actualizaciones para proteger sus servidores.

Las agencias de ciberseguridad de distintos países recomendaron a los usuarios de PHP actualizar sus sistemas de inmediato o desconectar sus sitios web hasta que puedan instalar los parches de seguridad correspondientes.

Según datos de Censys, empresa especializada en inteligencia de internet, cerca de 1,5 millones de los 2,6 millones de servidores web identificados utilizan versiones de PHP que todavía no cuentan con una solución disponible.

La alerta también llegó a los gobiernos. El primer ministro de Países Bajos afirmó que sigue de cerca la situación, mientras que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, publicó en X un llamado a los responsables de sitios web: "Verificar si su sitio web utiliza PHP y prepararse para aplicar la nueva solución".

La vulnerabilidad descubierta

Las fallas de seguridad en PHP fueron identificadas por investigadores de las empresas de ciberseguridad Calif y Wiz con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Los hallazgos, publicados en informes independientes, revelaron vulnerabilidades que habían permanecido sin detectar durante más de una década.

Calif informó que descubrió los fallos el 1 de agosto mediante un modelo de lenguaje avanzado y que desde entonces trabajó para encontrar una solución. Por su parte, Wiz señaló que utilizó su herramienta autónoma de investigación de vulnerabilidades, Wiz Atlas, junto con Gemini 4 Argon, de Google, y GPT-5.6 Sol, de OpenAI.

La compañía estadounidense describió el problema como "uno de los problemas de seguridad con mayor impacto de los últimos tiempos". Los investigadores advirtieron que la inteligencia artificial permitió acelerar el desarrollo y la adaptación de herramientas para explotar las vulnerabilidades en distintas aplicaciones.

BREAKING: @Wiz_io Research uncovers #PHP2SHELL, a decade-old PHP Core vulnerability reaching CVSS 9.2 severity impacting 70% of the Internet. pic.twitter.com/B7yEQuhnoS — Wiz (@wiz_io) October 21, 2026

"Los modelos de vanguardia fueron fundamentales para que este proceso fuera práctico, permitiéndonos desarrollar y adaptar exploits funcionales en múltiples aplicaciones en cuestión de horas", sostuvo Wiz en una publicación de blog.

Los investigadores estimaron que cerca del 70% de internet podría estar afectado. Calif y Wiz indicaron que coordinaron el descubrimiento con el equipo de PHP y OpenAI para avanzar en la respuesta al problema.

"Antes de la IA, este trabajo manual habría sido difícil de implementar y aún más difícil de escalar", señalaron en el informe. "Con la IA, esto ya no es un obstáculo".

La firma de ciberseguridad Huntress advirtió que la presencia de PHP en numerosos servicios amplía el alcance potencial del problema. "Funciona discretamente en sitios como WordPress, Drupal, Joomla y Magento, plataformas de alojamiento compartido, paneles de control y una gran cantidad de software que ni siquiera anuncia que ejecuta PHP internamente", explicó.

Qué es PHP y por qué la vulnerabilidad genera preocupación

PHP es un lenguaje de programación de código abierto utilizado para desarrollar y gestionar sitios web desde principios de los años 2000. Su función incluye procesar información en los servidores y generar el contenido que luego reciben los navegadores de los usuarios.

Archivo. PHP se ejecuta en aproximadamente el 75% de los sitios web

El nombre corresponde a Hypertext Preprocessor (preprocesador de hipertexto). Está presente en numerosas plataformas, desde tiendas en línea y Wikipedia hasta WordPress, el sistema de gestión de contenidos utilizado por una gran cantidad de páginas y blogs. Su desarrollo y mantenimiento están a cargo de una comunidad de colaboradores.

Cuando una persona visita un sitio web, PHP puede procesar los datos necesarios para mostrar la página. Según explicó a la BBC el director ejecutivo de Gorilla Cyber Security, Paul Spain, el lenguaje permite reunir la información y presentarla de forma legible para el usuario.

El problema es que las vulnerabilidades detectadas podían permitir que un atacante tomara el control de servidores afectados sin necesidad de autenticarse y accediera a información confidencial.

La amplitud de su uso explica la preocupación de los especialistas. Según el rastreador tecnológico W3Techs, PHP se ejecuta en aproximadamente el 75% de los sitios web cuyo lenguaje de programación puede identificarse.