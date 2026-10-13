Un hackeo en PS5 permite ejecutar juegos de PC y acceder a Xbox Cloud Gaming

Dos proyectos permiten ejecutar juegos de PC y acceder a Xbox Cloud Gaming mediante streaming. El avance se apoya en un jailbreak que amplía las funciones de la consola.

La comunidad de desarrolladores de PlayStation 5 logró ejecutar juegos de Windows directamente en la consola de Sony y acceder a Xbox Cloud Gaming para jugar títulos de su catálogo mediante streaming. El avance se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron partidas de clásicos como Half-Life 2 (2004) y GTA IV.

El hackeo de la PS5 se basa sobre la técnica del jailbreak: una práctica que busca eliminar las restricciones de software y seguridad impuestas por un fabricante sobre el dispositivo, para otorgarle al usuario un mayor control sobre su terminal, con la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros que no están disponibles tienda oficial - de Sony, en este caso -, entre otras funcionalidades.

Esta modificación abre la puerta a aplicaciones que no forman parte del ecosistema oficial de PlayStation y que, hasta ahora, estaban limitadas por las restricciones del sistema.

El avance se apoya en el desarrollo de herramientas que amplían las funciones de la consola más allá de los emuladores y las aplicaciones básicas. Por un lado, permiten acceder a servicios de videojuegos en la nube; por otro, buscan ejecutar programas diseñados para computadoras con Windows.

Uno de los desarrollos que impulsa este escenario es Relapse Exploit , una cadena de vulnerabilidades publicada que, según sus desarrolladores, permite obtener control sobre el sistema de la PS5 en versiones de firmware que van de la 7.00 a la 13.60. Su alcance incluye potencialmente consolas PS5 y PS5 Pro que utilicen esas versiones.

El proyecto fue desarrollado por ntfargo, con la colaboración de ufm42, Sonic_Iso, Jordy, Dr. Yenyen y otros integrantes de la comunidad de investigación de la consola. Una vez ejecutado, el exploit incorpora un cargador de archivos ELF en el puerto 9021, que permite iniciar aplicaciones adicionales, como herramientas homebrew, emuladores y software no firmado por PlayStation. El código está disponible en GitHub y puede ejecutarse localmente con Python o desde una versión alojada en GitHub Pages.

Hasta ahora, los exploits públicos para PS5 se concentraban en versiones antiguas del firmware, lo que restringía su uso a consolas que no se habían actualizado. Relapse amplía ese rango hasta la versión 13.60, aunque la compatibilidad efectiva depende del firmware instalado en cada equipo.

Los desarrolladores advierten que el procedimiento todavía puede fallar: la explotación del kernel puede requerir varios intentos y existe el riesgo de que la consola se bloquee durante el proceso. Por eso, aunque la herramienta es funcional, no está completamente estabilizada.

XBOX y Windows en la PS5

A raíz de esta apertura, surgieron diferentes proyectos que buscan ampliar horizontes sobre el hardware de Sony. Uno de los más virales es PSBox Cloud Gaming. La aplicación funciona como un cliente no oficial de Xbox Cloud Gaming y permite transmitir juegos por internet con una resolución de 1080p y una tasa de 60 fotogramas por segundo.

Para mejorar la presentación de la imagen, el programa utiliza la GPU de la PS5 y permite reescalar el contenido hasta 4K mediante AMD FSR 1 o Anime4K. Estas técnicas aumentan la resolución de salida sin que la transmisión original se genere necesariamente en 4K.

El cliente también es compatible con el mando DualSense, que puede utilizarse como si fuera un control de Xbox. Según la descripción del proyecto, conserva funciones como la vibración y la respuesta de los gatillos, además de admitir hasta cuatro mandos conectados simultáneamente.

La herramienta está orientada a quienes cuentan con una suscripción a Game Pass Ultimate y quieren acceder a los juegos en la PS5 sin recurrir a una computadora o a una consola de Microsoft.

El segundo proyecto relevante es prospero-win. La herramienta tiene por objetivo ejecutar títulos de PC directamente en la consola. Dentro de la misma, contempla distintas soluciones según la arquitectura de los programas: el código de 64 bits se ejecuta de forma nativa sobre el procesador x86-64 de la PS5.

La aplicación también ofrece compatibilidad con el DualSense, teclado y ratón, además de un lanzador que permite configurar perfiles específicos para cada juego instalado.

Qué puede hacer Sony frente al jailbreak de PS5

La aparición de estas herramientas plantea un desafío para Sony. La compañía puede intentar corregir las vulnerabilidades mediante futuras actualizaciones del sistema, pero la disponibilidad pública del código permite que otros investigadores estudien el procedimiento y exploren posibles adaptaciones.

El escenario se suma a la filtración de las claves BootROM de la PS5, ocurrida a principios de 2026, que expuso una vulnerabilidad de hardware que no puede corregirse mediante una actualización de software en las consolas ya vendidas. Según la información del proyecto, el problema también alcanza a los modelos PS5 Pro en circulación.