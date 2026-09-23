Supuesto hackeo a la ANSES: qué se sabe sobre la filtración de 38 millones de datos y la desmentida oficial

Una publicación de la Dark Web aseguró que había millones de registros circulando, pero no existe evidencia que confirme el ataque contra el organismo.

El mensaje viral relacionó la presunta filtración con llamadas falsas de Andreani utilizadas para conseguir códigos de acceso a WhatsApp.

Un mensaje que circula por WhatsApp y redes sociales asegura que la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) fue hackeada y que los atacantes habrían robado 38 millones de registros.

La publicación también advierte sobre supuestas llamadas de un falso Andreani, cuyos operadores tendrían información personal de las víctimas y buscarían conseguir el código de verificación de WhatsApp .

El origen del dato está en una publicación hecha el 14 de septiembre en un foro de la Dark Web . Un usuario afirmó haber obtenido 38 millones de registros vinculados con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES, y ofreció esa información para su venta .

Hasta ahora no existe una confirmación de que esos registros hayan sido extraídos de los sistemas del organismo . ANSES negó que haya sufrido un hackeo .

El número de 38 millones surge exclusivamente de la publicación del usuario que aseguró tener acceso a una base de datos . Según ese posteo, los registros corresponderían a unos 9,5 millones de personas. Esa diferencia es importante: los 38 millones mencionados serían registros o datos, no necesariamente 38 millones de ciudadanos diferentes.

Por ahora, no hay evidencia pública que permita confirmar que ANSES haya sido vulnerada ni que los 38 millones de registros provengan efectivamente de sus sistemas. La existencia de una oferta en un foro clandestino no demuestra por sí misma que el supuesto atacante tenga los datos que afirma poseer.

La advertencia tampoco significa que no existan riesgos para los usuarios. Los datos personales que ya circulan por filtraciones anteriores pueden utilizarse para construir engaños mucho más creíbles. Nombre, DNI, domicilio o información previsional pueden ser suficientes para que una llamada parezca legítima.

La respuesta de ANSES tras la circulación del mensaje viral

ANSES negó que el organismo haya sido hackeado y aseguró que no tenía una denuncia por un ataque de esas características. Esa respuesta es el principal dato oficial disponible hasta el momento frente a la versión que circula en redes.

El mensaje viral presenta como una cadena de hechos una supuesta filtración, una llamada de un falso Andreani y el posterior robo de una cuenta de WhatsApp. Pero son situaciones diferentes.

Que un delincuente conozca información personal de una persona no significa que haya obtenido esos datos mediante un ataque reciente a ANSES. Andreani, por su lado, publicó una advertencia ante posibles intentos de estafa y recordó que no solicita contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria mediante mensajes o enlaces sospechosos.

La empresa recomienda no responder ante este tipo de pedidos y comprobar cualquier gestión a través de sus canales oficiales.

ANSES

Falsos envíos de Andreani: cómo opera el nuevo engaño para robar tu WhatsApp

El mecanismo advertido en el mensaje viral aprovecha una técnica conocida: conseguir que la víctima entregue el código de verificación que WhatsApp envía cuando una cuenta se registra en otro dispositivo.

El delincuente puede presentarse como empleado de una empresa de correo, informar datos reales de la persona y usar una supuesta entrega como excusa para seguir la conversación.

Después puede pedir un código que llegó por SMS o WhatsApp con el argumento de que es necesario confirmar el domicilio, validar el envío o completar una gestión. Ese código permite registrar el número de teléfono en otro dispositivo. Por eso, nunca hay que compartirlo, aunque quien lo solicite conozca el nombre, DNI, domicilio u otros datos personales.

El Gobierno define este tipo de maniobras como phishing, una técnica de suplantación de identidad que busca conseguir información confidencial mediante mensajes, enlaces o páginas falsas. Entre los datos buscados pueden aparecer contraseñas, DNI, CUIL, tarjetas y códigos de acceso.

empleo. El Grupo Andreani incorporó 952 personas el año pasado.

Qué hacer de inmediato si crees que tus datos fueron vulnerados

Si recibís una llamada o mensaje que menciona una supuesta entrega de Andreani y te pide un código, contraseña o información bancaria, no entregues ningún dato y cortá la comunicación. La gestión debe comprobarse por los canales oficiales de la empresa. Si ya compartiste una contraseña, cambiála inmediatamente y evitá reutilizarla en otros servicios.

También conviene revisar las sesiones abiertas y activar la autenticación en dos pasos en las cuentas que la tengan disponible. El verificador de contraseñas de Google puede servir para comprobar si alguna clave guardada fue expuesta.

En caso de perder el control de WhatsApp, es importante avisar a los contactos para evitar que respondan a pedidos de dinero o información enviados desde la cuenta comprometida. También se puede solicitar asistencia a WhatsApp y revisar las sesiones activas de WhatsApp Web.