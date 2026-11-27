El uso de servicios de privacidad complica a las autoridades el rastreo y la recuperación de los fondos. Solo por THORChain pasaron más de u$s 600 millones, de acuerdo con analistas de blockchain. Los detalles, en la nota.

Los lavadores de dinero norcoreanos están cada vez más cerca de convertir en efectivo parte de las criptomonedas robadas en el ataque sin precedentes a Binance del mes pasado. La información surge de investigadores especializados en blockchain, y para lograrlo los blanqueadores de dinero utilizan plataformas en línea poco conocidas que permiten canjear los tokens por otros y ocultar su recorrido.

Los investigadores afirman que los blanqueadores usaron THORChain, una plataforma de intercambio en línea a la que el FBI pidió el mes pasado que no colabore con los piratas informáticos, y un servicio de "CoinJoin" que ayuda a ocultar el origen de los tokens. Con estas herramientas alejaron aún más las criptomonedas robadas de cualquier control , según Reuters.

Estados Unidos atribuyó a hackers norcoreanos el mayor robo de la historia : criptomonedas por u$s 6.300 millones que fueron sustraídas el 29 de octubre. Los emisores congelaron cerca de u$s 2.850 millones de los tokens, mientras que el resto continúa en circulación. Corea del Norte rechaza haber tenido participación.

Investigadores especializados en criptomonedas dijeron a Reuters que los blanqueadores que trabajan para Corea del Norte intensificaron en los últimos días el movimiento de fondos a través de THORChain y "CoinJoin". Según explicaron, ambos servicios se convirtieron en engranajes de una compleja operación de lavado que incluye decenas de miles de transacciones en distintas cadenas de bloques y servicios de criptomonedas.

Según cálculos de Chainalysis y Elliptic, firmas que analizan cadenas de bloques, más de u$ 600 millones de lo robado pasó por THORChain.

En un video publicado el jueves en la cuenta de X de THORChain, el cofundador Chad Barraford indicó que el 98% de las operaciones de THORChain tenían como objetivo central la "libertad financiera individual" de las personas. Si se cerrara THORChain, "los delincuentes encontrarían otro lugar donde intercambiar criptomonedas", añadió.

Las comisiones de THORChain

El 31 de octubre, el FBI difundió una lista de direcciones de billeteras de blockchain que usó el atacante y pidió a los proveedores de servicios de criptomonedas, incluida la red de computadoras que controla THORChain, que las bloquearan.

En su página web, THORChain sostiene que no "censura" las transacciones ni realiza verificaciones de "conozca a su cliente" (KYC). Según TRM Labs, firma estadounidense de análisis de cadena de bloques, la plataforma obtuvo hasta u$s 1 millón en comisiones, ya que los lavadores de dinero la utilizaron para canjear fondos del hackeo a Binance.

Gemini IA

En respuesta a una publicación sobre el artículo de Reuters, el cofundador de THORChain, "JP Thor", escribió en X: "¡¡¡No es blanqueo si se puede rastrear adónde ha ido el dinero!!!". Agregó que había "100 THORNodes repartidos por muchos países", en referencia al tamaño de la red que, en conjunto, gestiona THORChain.

Por otra parte, se transfirieron u$s 342 millones a través de un servicio de "CoinJoin", la mayor parte coordinada por una figura seudónima llamada Kruw, según Elliptic. Un "CoinJoin" combina criptomonedas de distintas fuentes en una única transacción, de modo que su origen deje de ser visible en la cadena de bloques.

La oportunidad de blanqueo y el desafío

El movimiento de fondos deja en evidencia cómo la prioridad que algunos sectores del universo cripto dan a la privacidad puede ser utilizada por quienes lavan dinero. Esto representa nuevos retos para las autoridades y para Binance, que intenta recuperar lo perdido.

Los "CoinJoins" complican a los analistas de blockchain el rastreo de los tokens. Aun así, los lavadores deberán pasarlos por otros servicios, como un corredor extrabursátil, para transformarlos en efectivo, indicó Elliptic.

Desafío para autoridades: El uso de servicios de privacidad complica el rastreo de fondos para su recuperación.

Redbord, CEO de la empresa de análisis de blockchain TRM Labs, señaló que el blanqueo podría llevar meses o incluso años, y que convertir en efectivo tan solo "una fracción de los fondos robados" supondría una ganancia inesperada para Corea del Norte. Cabe precisar que el total sustraído a Binance asciende a aproximadamente una sexta parte del PBI estimado de Corea del Norte.

"No tienen que sacar mucho para que todo esto les resulte rentable", afirmó Redbord.