ARCA subasta consolas PS5: cómo comprar una PlayStation 5 desde 350 mil pesos + Agregar ámbito en









La Aduana llevará a remate varias consolas incautadas y cualquier interesado va a poder participar de manera online a través del Banco Ciudad.

ARCA realizará una nueva subasta de productos tecnológicos incautados. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) autorizó una nueva subasta de mercadería secuestrada por la Dirección General de Aduanas. En esta oportunidad, el lote incluye 35 consolas PlayStation 5, que serán ofrecidas al público a través de un remate electrónico.

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La venta quedó establecida a través de las Disposiciones 69/2026 y 33/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Los productos se comercializarán en el estado en el que se encuentran y los interesados deberán completar previamente el registro exigido por el Banco Ciudad.

Las consolas serán ofrecidas a través de un remate electrónico. Pexels Cuándo es la subasta de la Aduana y cuántas consolas se rematan La subasta se va a llevar a cabo el próximo 24 de septiembre de 2026 y estará a cargo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo una modalidad completamente electrónica. En total saldrán a remate 35 consolas PlayStation 5, que fueron secuestradas por la Dirección General de Aduanas.

La normativa establece que los productos se venderán tal como se encuentran al momento de la exhibición. Por eso, antes de ofertar es fundamental consultar la descripción, observaciones y condiciones particulares de cada lote. Según la información publicada para el remate, el valor base informado es de $350.000 por consola, aunque el precio final va a depender de las ofertas hechas por los participantes durante la subasta.

La operación estará a cargo del Banco Ciudad. Pexels Requisitos para participar de la subasta del Banco Ciudad La convocatoria está abierta a cualquier persona interesada que cumpla con las condiciones establecidas para el remate electrónico. El primer requisito es contar con un usuario registrado en el sistema de autogestión del Banco Ciudad. Después, habrá que inscribirse específicamente en la subasta de las PlayStation 5 antes del cierre establecido.

La fecha límite suele ser uno o dos días antes del inicio del remate, aunque hay que verificar dentro de la publicación correspondiente. En determinadas subastas, el banco también puede solicitar una caución previa, por lo que puede llegar a ser necesario transferir el monto indicado y esperar la confirmación antes de quedar habilitado para hacer ofertas. Una vez aceptada la inscripción, el usuario va a poder participar directamente desde la plataforma digital durante el horario establecido. Los interesados deberán registrarse antes de participar. Pexels Cómo registrarte para hacer tu oferta online El procedimiento se hace desde la plataforma de subastas del Banco Ciudad y no requiere asistir presencialmente al remate. Los pasos principales son: Crear un usuario en el sistema de autogestión del Banco Ciudad

Buscar la subasta correspondiente a las consolas PlayStation 5

Revisar las características y condiciones de los lotes

Suscribirse al remate antes de la fecha límite

Depositar la caución si la operación lo exige

Esperar la habilitación del Banco Ciudad

Ingresar el día de la subasta y hacer las ofertas de manera online Cada participante podrá seguir la evolución del precio y mejorar su propuesta mientras la puja permanezca abierta. Si varias personas están interesadas en la misma consola, las ofertas pueden hacer que el precio final aumente bastante antes del cierre del remate.

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