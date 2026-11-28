Las plataformas más conocidas permiten modificar determinados ajustes sobre el tratamiento de datos personales desde cualquier dispositivo.

El uso de herramientas de inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la privacidad digital.

El crecimiento de las plataformas de Inteligencia Artificial (IA) generó nuevas preocupaciones sobre el destino de la información que los usuarios comparten durante sus conversaciones. Las consultas, los documentos adjuntos y otros contenidos pueden formar parte de los datos que las compañías usan para mejorar sus sistemas.

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ChatGPT, Claude y Gemini cuentan con herramientas de configuración que permiten restringir el uso de esta información. Sin embargo, cada servicio establece sus propias políticas de privacidad, condiciones de almacenamiento y excepciones de seguridad.

Las plataformas de Inteligencia Artificial pueden usar las conversaciones de sus usuarios para mejorar la capacidad de respuesta de sus modelos, aunque las condiciones dependen del tipo de cuenta y de las preferencias de privacidad seleccionadas.

Cada plataforma establece sus propias políticas sobre el tratamiento de los datos personales.

En el caso de ChatGPT, OpenAI mantiene activada por defecto esta opción en las cuentas personales Free, Plus y Pro. Google también habilita inicialmente el entrenamiento con el contenido de las conversaciones de Gemini para los usuarios mayores de 18 años.

Anthropic, la compañía responsable de Claude, condiciona el uso de las conversaciones para el entrenamiento general de sus modelos al consentimiento del usuario.

Las cuentas empresariales cuentan con condiciones diferentes, OpenAI establece que las conversaciones de los planes ChatGPT Business, Enterprise y Edu quedan excluidas del entrenamiento por defecto.

Los usuarios pueden administrar sus preferencias de privacidad desde distintos dispositivos. Pexels

Cómo desactivar el entrenamiento en ChatGPT desde la web y el celular

Los usuarios de ChatGPT pueden impedir que sus nuevas conversaciones se destinen al entrenamiento de los modelos desde la parte de "Controles de datos". Para hacer este procedimiento desde una computadora, deberán seguir estos pasos:

ir a ChatGPT y abrir el menú del perfil

seleccionar "Configuración"

acceder a "Controles de datos"

desactivar la opción "Mejorar el modelo para todos"

Desde la aplicación para dispositivos Android o iOS, el procedimiento es similar:

abrir el menú lateral de la aplicación

presionar el ícono del perfil

ingresar a "Configuración" y seleccionar "Controles de datos"

desactivar "Mejorar el modelo para todos"

La modificación se aplica a toda la cuenta, independientemente del dispositivo desde el cual se acceda. También es posible cambiar esta preferencia sin iniciar sesión, aunque en ese caso queda guardada únicamente en el navegador.

Para desactivarlo en Claude, los usuarios de los planes Free, Pro y Max pueden modificar sus preferencias de privacidad con los siguientes pasos:

abrir el menú del perfil

ingresar a "Configuración" (Settings)

seleccionar "Privacidad" (Privacy)

desactivar "Help improve our AI models"

En Gemini, Google permite controlar el uso de las conversaciones para mejorar sus modelos desde la sección de historial:

ir a gemini.google.com

abrir el menú de configuración

seleccionar "Historial" (History)

desmarcar la casilla "Chat content including text & uploads"

confirmar la modificación

Esta opción es independiente del permiso para compartir audios, videos y grabaciones de pantalla de Gemini Live, que permanece desactivado por defecto.

La protección de la información confidencial es fundamental al interactuar con asistentes virtuales. Freepik

Las excepciones que siguen activas aunque apagues el interruptor

Desactivar el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial no implica que las compañías dejen de almacenar o procesar las conversaciones. Cada plataforma contempla excepciones de seguridad y evaluaciones enviadas por los usuarios.

OpenAI aclara que, si un usuario califica una respuesta con los botones de pulgar hacia arriba o hacia abajo, la conversación asociada puede destinarse al entrenamiento, incluso cuando la opción de mejora del modelo está desactivada.

Además, el cambio no elimina las conversaciones del historial. Para quienes prefieren no conservar sus consultas, existe la modalidad de chat temporal, cuyos contenidos no se usan para entrenar los modelos, aunque pueden almacenarse hasta 30 días por motivos de seguridad. El modo de voz también dispone de controles independientes para compartir grabaciones de audio y video.

Anthropic puede usar conversaciones identificadas por sus sistemas de seguridad para mejorar sus herramientas de detección de contenido dañino. Los comentarios que los usuarios mandan sobre las respuestas también pueden conservarse, junto con las conversaciones asociadas, durante cinco años. Los chats en modo incógnito quedan excluidos de la mejora general de los modelos.

Google puede conservar las nuevas conversaciones durante dos meses, incluso cuando el historial está desactivado, para garantizar el funcionamiento y la seguridad del servicio. Las conversaciones seleccionadas para revisión humana pueden conservarse hasta tres años, aunque el usuario elimine posteriormente su historial. Estos contenidos se desvinculan de la cuenta antes de su revisión.

Por estas razones, las compañías recomiendan evitar compartir contraseñas, información bancaria, documentos confidenciales y otros datos personales sensibles en las conversaciones con herramientas de inteligencia artificial.